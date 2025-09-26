Подавайте кандидатури на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу!

Для подачі кандидатури треба заповнити невеличку анкету

Український Жіночий Конгрес-2025, який відбудеться 23 жовтня, уже традиційно вручатиме Відзнаку імені Мері О’Хейген.

"Цього року ми будемо раді, якщо ви долучитеся до вибору Переможниці!

Якщо ви знаєте жінку, яка:

смілива в своїх діях,

надихає інших,

змінює громади,

демонструє лідерство,

служить країні,

відкриває нові можливості для інших,

номінуйте її на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу, щоб її історія стала видимою та надихнула ще більше людей!

Для подачі кандидатури треба заповнити невеличку анкету: tinyurl.com/2025-nomination

Увага, усі ваші заявки ми прийматимемо до 10 жовтня!

Ім’я переможниці ми оголосимо під час проведення Українського Жіночого Конгресу-2025 23 жовтня у Києві", — повідомили організатори.

У попередні роки лауреатками Відзнаки УЖК стали лікарка, волонтерка Наталя Лелюх, а також військова медикиня Ірина Цибух (Героїня України посмертно).

"Долучайтеся і підписуйтеся на наші соцмережі: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. Там ви дізнаєтеся багато цікавого про Відзнаку!" — зазначили в Українському Жіночому Конгресі.