Подавайте кандидатури на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу!
Український Жіночий Конгрес-2025, який відбудеться 23 жовтня, уже традиційно вручатиме Відзнаку імені Мері О’Хейген.
"Цього року ми будемо раді, якщо ви долучитеся до вибору Переможниці!
Якщо ви знаєте жінку, яка:
- смілива в своїх діях,
- надихає інших,
- змінює громади,
- демонструє лідерство,
- служить країні,
- відкриває нові можливості для інших,
номінуйте її на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу, щоб її історія стала видимою та надихнула ще більше людей!
Для подачі кандидатури треба заповнити невеличку анкету: tinyurl.com/2025-nomination
Увага, усі ваші заявки ми прийматимемо до 10 жовтня!
Ім’я переможниці ми оголосимо під час проведення Українського Жіночого Конгресу-2025 23 жовтня у Києві", — повідомили організатори.
У попередні роки лауреатками Відзнаки УЖК стали лікарка, волонтерка Наталя Лелюх, а також військова медикиня Ірина Цибух (Героїня України посмертно).
"Долучайтеся і підписуйтеся на наші соцмережі: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. Там ви дізнаєтеся багато цікавого про Відзнаку!" — зазначили в Українському Жіночому Конгресі.