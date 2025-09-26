Рус

Подавайте кандидатури на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу!

Дмитро Романов
26 вересня 2025

Для подачі кандидатури треба заповнити невеличку анкету

Український Жіночий Конгрес-2025, який відбудеться 23 жовтня, уже традиційно вручатиме Відзнаку імені Мері О’Хейген.

"Цього року ми будемо раді, якщо ви долучитеся до вибору Переможниці!

Якщо ви знаєте жінку, яка:

  • смілива в своїх діях,
  • надихає інших,
  • змінює громади,
  • демонструє лідерство,
  • служить країні,
  • відкриває нові можливості для інших,

номінуйте її на Відзнаку Українського Жіночого Конгресу, щоб її історія стала видимою та надихнула ще більше людей!

Для подачі кандидатури треба заповнити невеличку анкету: tinyurl.com/2025-nomination

Увага, усі ваші заявки ми прийматимемо до 10 жовтня!

Ім’я переможниці ми оголосимо під час проведення Українського Жіночого Конгресу-2025 23 жовтня у Києві", — повідомили організатори.

У попередні роки лауреатками Відзнаки УЖК стали лікарка, волонтерка Наталя Лелюх, а також військова медикиня Ірина Цибух (Героїня України посмертно).

