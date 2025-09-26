Невероятный улов в Днепре: рыбаки вытащили великана (видео)

Вес толстолоба, которого поймали на Сичеславской Набережной в Днепре, вероятно составляет до 20 килограммов

На Сичеславской Набережной в Днепре местный рыбак сумел вытащить из реки огромного толстолоба. Рыба достаточно большая.

На видео и в Telegram-канале нет сведений о том, сколько весит рыбина. Но вероятно, что "водяная корова" затянула где-то на 15-20 килограммов.

Для справки

Толстолоб – пресноводная рыба семейства карповых, известная своим овальным телом серебристого цвета и широкой мордой. Длина тела взрослой особи может достигать 1 метра, а вес — до 40 килограммов.

Этот вид питается преимущественно фитопланктоном и мелкими водорослями, что делает его безопасным для других обитателей водоемов. Поэтому его и называют "водяной коровой".

Как выглядит толстолоб

В Украине толстолоб распространен в крупных реках, в частности, в Днепре, Десне и Южном Буге, а также в искусственных водоемах и водохранилищах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове рыбаки тоже вытащили из водоема большого толстолоба. На фоне двух мужчин рыба выглядела очень большой, ведь, как сказали сами авторы видео, весит она более двадцати пяти килограммов.