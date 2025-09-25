Размерчик порадовал: рыбак поймал исчезающую серебряную рыбу (фото)

В Украине эта рыба становится все более редкой

В Кривом Роге Днепропетровской области рыбаку удалось поймать жереха, которого также называют белизной. Улов оказался немалого размера.

Соответствующие фото опубликованы в Facebook-сообществе "Рибалка Кривий Ріг – Риболовля у Кривому Розі".

На снимках видно, что рыба достигла размера не меньшего, чем туловище рыбака. Он не назвал точное место удачной рыбалки и не поделился подробностями.

"Сегодня размерчик порадовал. Сильвер крик ТОР", – похвастался Роман.

Рыбак поймал крупного жереха в Кривом Роге

Крупный жерех попался на крючок

Рыбак остался доволен уловом

Что известно о трофее

Жерех (Leuciscus aspius) – это редкая и ценная пресноводная рыба из семейства карповых, обитающая в больших реках бассейнов Черного, Балтийского и Каспийского морей. Этот хищник имеет удлиненное серебристое тело с темноватой спиной, большим ртом и заметно выступающей вперед нижней челюстью. Взрослые особи достигают 120 сантиметров в длину и весят до 12 килограммов, хотя в большинстве своем вырастают примерно до 80 см.

Особенность жереха заключается в его необычном способе охоты. Он выпрыгивает из воды и бьет передней частью тела по поверхности, оглушая стайку мелких рыб. В его рацион входят преимущественно мальки, а также насекомые, ракообразные и другие беспозвоночные. Благодаря силе и осторожности, эта рыба считается престижным трофеем среди рыбаков.

В то же время ученые бьют тревогу: в украинских реках жерех становится все более редким. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала в комментарии "Телеграфу", что эта тенденция наблюдалась еще до начала войны. По ее словам, больше всего страдают так называемые реофилы — рыбы, которые живут исключительно в водах с быстрым течением и нуждаются в высоком уровне кислорода. Среди них — елец, подуст и жерех.

Ранее рыбак Тарас установил личный рекорд на Русановском проливе в пределах Киева. 27 июля утром в полшестого он поймал жереха весом 2,77 килограмма.