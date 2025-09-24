"Модника"-великана поймали на Десне: рыбак пострадал от собственного улова (видео)

В Черниговской области из Десны рыбак достал сома весом более 21 килограмма

На реке Десна рыбаку удалось поймать большого сома. Когда мужчина вытаскивал рыбу, то та укусила его за руку.

На Черниговщине на реке Десна украинцу очень повезло — ему попался трофейный сом на 21,700 килограммов. На видео видно, как хищник распластался на земле, а рядом лежит сам рыбак.

В комментариях отметили, что у мужчины что-то с рукой. Автор объяснил, что он поранился тогда, когда вытаскивал сома из реки. Кроме того, пользователи шутят о "пирсинге" у сома, на что рыбак ответил, что это "модник".

Для справки

Сом является крупной речной рыбой с удлиненным телом и широкой плоской головой, покрытой скользкой кожей без чешуи. В природе сом может достигать в длину до 3 метров и веса более 100 кг, хотя в Украине обычно встречаются экземпляры до 30-50 кг. Кроме Десны, сом водится в Днепре, Южном Буге, Днестре и других крупных реках страны.

Сомы — хищники: их рацион включает рыбу, ракообразных, водных насекомых, а иногда и птиц или мелких млекопитающих, попадающих в воду.

Благодаря своей силе и острым зубам эти рыбы способны сопротивляться во время вылова, что и подтверждает пример черниговского рыбака.

