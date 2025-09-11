Улыбающегося гиганта поймали в Харькове: 26-килограммовая рыба стала звездой (видео)

Мужчинам было трудно удержать толстолоба на 26 килограммов

В Харькове рыбаки вытащили из водоема большого толстолоба. На фоне двух мужчин рыба выглядела чрезвычайно большой.

Двум мужчинам повезло с рыбалкой в Харькове. Им удалось поймать толстолоба весом в 26 килограммов. Рыбу поднимали из воды с помощью сачка, как можно увидеть на видео пользователя ТикТок.

В комментариях пользователи шутят, что рыба словно довольна тем, что ее вытащили из воды.

Для справки

Толстолоб — это крупная пресноводная рыба семейства карповых, известная также как "серебряный карп". Она способна очищать водоемы от избытка водорослей и преимущественно питается планктоном. Рыба может достигать длины до 1 метра и веса до 40 кг.

Как выглядит толстолоб

Исторической родиной толстолобика является река Амур в Азии. В ХХ веке, после стихийного бедствия в Китае, толстолобик попал в бассейн Амура, откуда его начали активно разводить в бывшем СССР.

Что это за рыба

