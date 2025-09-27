Открытки с Воздвижением Креста Господня 2025: яркие картинки для поздравлений

Красивые открытки, которые можно отправить близким, знакомым

Воздвижение Креста Господня — великий христианский праздник, отмечаемый по старому церковному стилю в субботу, 27 сентября (по новоюлианскому стилю 14 сентября). В этот день христиане чтят Крест, на котором был распят Иисус Христос.

Воздвижение связано с прославлением Креста Господня, который был обретен и возвращен из Персии. Этому событию поспособствовала царица Елена, мать императора Константина Великого. Узнав об этом, император повелел возвести в Иерусалиме храм на месте распятия Спасителя, где и был установлен Честный Крест.

Православные верующие и греко-католики в Украине отмечают Воздвижение Креста Господня как один из двенадцати важнейших праздников года. В церквях совершаются особые службы: Крест возносят для поклонения и благословения верующих, украшают его цветами и зелеными ветками.

Этот знаменательный день нужно встречать с чистыми мыслями и добрыми намерениями, а среди христиан принято поздравлять друг друга с Воздвижением Креста Господня.

