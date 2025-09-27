Листівки з Воздвиженням Хреста Господнього 2025: яскраві картинки для привітань

Красиві листівки, які можна надіслати близьким, знайомим

Воздвиження Хреста Господнього — велике християнське свято, яке відзначається за старим церковним стилем у суботу, 27 вересня (за новоюліанським стилем 14 вересня). У цей день християни вшановують Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Воздвиження пов’язане з прославленням Хреста Господнього, яке було знайдено і повернено з Персії. Цій події посприяла цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого. Дізнавшись про це, імператор наказав звести в Єрусалимі храм на місці розп’яття Спасителя, де і було встановлено Чесний Хрест.

Православні віряни та греко-католики в Україні відзначають Воздвиження Хреста Господнього як одне із дванадцяти найважливіших свят року. У церквах відбуваються особливі служби: Хрест підносять для поклоніння та благословення вірян, прикрашають його квітами та зеленими гілками.

Цей знаменний день треба зустрічати з чистими думками та добрими намірами, а серед християн заведено вітати одне одного з Воздвиженням Хреста Господнього.

