Рус

Листівки з Воздвиженням Хреста Господнього 2025: яскраві картинки для привітань

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Воздвиження Хреста Господнього - особливе свято
Воздвиження Хреста Господнього - особливе свято. Фото Pixabay

Красиві листівки, які можна надіслати близьким, знайомим

Воздвиження Хреста Господнього — велике християнське свято, яке відзначається за старим церковним стилем у суботу, 27 вересня (за новоюліанським стилем 14 вересня). У цей день християни вшановують Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Воздвиження пов’язане з прославленням Хреста Господнього, яке було знайдено і повернено з Персії. Цій події посприяла цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого. Дізнавшись про це, імператор наказав звести в Єрусалимі храм на місці розп’яття Спасителя, де і було встановлено Чесний Хрест.

Православні віряни та греко-католики в Україні відзначають Воздвиження Хреста Господнього як одне із дванадцяти найважливіших свят року. У церквах відбуваються особливі служби: Хрест підносять для поклоніння та благословення вірян, прикрашають його квітами та зеленими гілками.

Цей знаменний день треба зустрічати з чистими думками та добрими намірами, а серед християн заведено вітати одне одного з Воздвиженням Хреста Господнього. "Телеграф" підготував добірку листівок для рідних, друзів та колег — надішліть їм ці яскраві картинки з побажаннями у велике свято.

листівка зі святом воздвиження чесного та животворящого хреста Господнього
зі святом картина воздвиження хреста Господнього
картинка зі святом воздвиження хреста Господнього
воздвиження хреста Господнього листівка зі святом
картинка зі святом воздвиження хреста Господнього
зі святом Вітальна листівка Воздвиження хреста Господнього

Раніше повідомлялося, що цього місяця багато цікавих свят. "Телеграф" розповідав про церковні події вересня 2025 року за новим стилем.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Церковне свято #Воздвиження Хреста Господнього