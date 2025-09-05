Там мутят темки и ездят пьяными: в какой области бушует самая сильная эпидемия алковождения

"Телеграф" узнавал, где в Украине самая плохая ситуация с пьяным вождением

За семь месяцев 2025 года полицейские в Украине составили более 82 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день стражи порядка ловят десятки нетрезвых водителей, которые ставят под угрозу жизнь тысяч людей на дорогах.

"Телеграф" рассказывает, какие области лидируют по количеству пьяных водителей, почему статистика различается по регионам и какие резонансные ДТП с участием нетрезвых водителей произошли в этом году.

Эпидемия пьяного вождения охватила Украину: где ситуация самая плохая и почему меньше всего пьют в феврале

Чтобы узнать реальную картину количества пьяных водителей на дорогах, "Телеграф" обратился с запросом в Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины. Согласно официальной информации, с начала 2025 года по конец июля полицейские составили 67 138 протоколов по части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения наиболее распространенный вид такого нарушения.

Еще 8170 протоколов составили по части второй статьи 130 КУоАП – это повторное нарушение в течение года. По третьей части, предусматривающей самые строгие наказания для злостных нарушителей, оформили 6734 материала. Итак, за январь-июль в Украине поймали более 80 тысяч пьяных водителей.

Ответ департамента патрульной полиции ЧП "Телеграф".

Как наказывают пьяных водителей в Украине

Часть первая статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления в год для тех, кто впервые попался пьяным за рулем. Часть вторая наказывает повторных нарушителей штрафом 34 000 гривен и лишением прав на три года, возможен также арест на 10 суток. Часть третья применяется к тем, кто совершил такое нарушение в третий раз — штраф 51 тысяча гривен и лишение права на 10 лет или арест на 15 суток.

География пьяного вождения: кто лидирует в антирейтинге

Некоторые области отличились наибольшим количеством пьяных водителей:

Днепропетровская область — 8247 протоколов;

Харьковская область — 6974 протоколов;

Одесская область — 6836 протоколов.

Меньше всего пьяных водителей зафиксировали в Херсонской области — всего 690 протоколов за весь период. Ивано-Франковская область занимает второе место с конца — здесь было зафиксировано 1226 случаев, третье место — в Закарпатской области — 1443 протокола.

Количество составленных протоколов по ст. 130 по областям — ответ Национальной полиции Украины на запрос "Телеграфа"

Из статистики можно заключить, что количество пьяных водителей за рулем связано с размерами областей и количеством населения. Большие промышленные регионы с густой сетью дорог имеют больше нарушений. В Херсонской области из-за военных действий значительно меньше гражданского транспорта — это объясняет низкие показатели.

Когда украинцы садятся пьяными за руль больше всего

Активнее всего пьяных водителей ловили в марте — 9779 протоколов в месяц. Самым спокойным оказался февраль – это может объясняться погодными условиями и меньшей активностью автомобилистов.

В некоторых областях наблюдаются любопытные тенденции. К примеру, в Запорожской области количество протоколов возросло с 516 в январе до 692 в июне. В Ровенской области также произошел резкий рост – с 349 случаев в феврале до 575 в июле.

Смерть от рук нетрезвых водителей: самые резонансные трагедии года

Но цифры не передают главное — трагические последствия, когда пьяное вождение заканчивается смертью невинных людей. С начала года по конец июля в Украине в ДТП погибли 1663 человека, часть из них — при участии пьяных водителей. Вот самые резонансные аварии 2025 года:

ДТП в Житомирской области 29 августа

29 августа у села Шевченковского на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" Житомирской области 34-летний водитель Audi с 2 промилле алкоголя в крови не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania. Пассажир легковушки погиб на месте, водитель грузовика попал в реанимацию.

ДТП в селе Дачное под Луцком 21 февраля

21 февраля в селе Дачное (Волынская область) 45-летний житель Киверцев за рулем Mercedes-124 в состоянии опьянения вызвал столкновение трех автомобилей. Погибли два человека в Chevrolet Aveo, а 9-летнюю девочку госпитализировали в реанимацию детской больницы.

ДТП вблизи Ровно 8 августа

8 августа вблизи села Бранов правоохранитель из Ровно на собственном автомобиле сбил двух пешеходов. 47-летний мужчина погиб, его товарищ получил травмы. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но отказался от осмотра.

ДТП возле села Софиевка, Одесщина, 26 июля 2025 года

26 июля в селе Софиевка 25-летний нетрезвый водитель ВАЗа въехал в придорожное дерево. 18-летняя пассажирка погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу с травмами.

Авария с участием правоохранителя 2 мая в Полтавской области

2 мая вблизи села Мачехи на Полтавщине правоохранитель за рулем служебного авто выехал на встречную полосу и вызвал лобовое столкновение. Погибли сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий ВСУ, еще одно гражданское лицо попало в больницу без сознания.

ДТП в Киеве с участием пьяного прокурора 20 июля

20 июля столице работник органов прокуратуры превысил скорость, не справился с управлением и сбил женщину на тротуаре. Потерпевшая скончалась в больнице, а в крови виновника обнаружили почти два промилле алкоголя. Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял дело под личный контроль.

