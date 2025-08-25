Патрульный оштрафовал военных ПВО, которые спешили на позицию: как объяснили в полиции

В полиции говорят, что водитель не возражал против штрафа

В сети появилась информация о том, что в Киеве патрульные оштрафовали военных ПВО, которые торопились на выполнение боевого задания. Однако в полиции говорят, что в ситуации было не все так однозначно.

Информацию об инциденте обнародовал telegram-канал "Ху**ый Киев". Отмечается, что ситуация произошла 23 августа, хотя огласку она получила лишь 25 августа.

В сообщении говорится, что военнослужащие были частью мобильной огневой группы, которая спешила на позицию для перехвата дронов. Автомобиль двигался по городу со скоростью в 79 километров в час, что является явным превышением скорости.

Военнослужащие сообщили, что выполняют боевое задание, но лейтенант полиции настаивал на составлении протокола и отказался присоединяться к мерам по защите города от воздушной угрозы. На прикрепленном фото видно, что постановление было выдано 23 августа в 16:53.

Военных оштрафовали в Киеве

В полиции после этого объяснили, что на момент составления протокола в Киеве и области тревога объявлена не была. Там напомнили, что военнослужащие тоже несут ответственность за нарушение правил дорожного движения, как и гражданские.

Правоохранители также отмечают, что водитель признал, что превысил скорость и не возражал против штрафа, хотя и просил оформить протокол быстрее и сам предлагал оплатить штраф в размере 340 гривен на месте через электронный терминал.

Объяснение полиции

