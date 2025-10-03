Терпела измены и воспитывала ребенка от другой: было ли счастье в жизни Марии Заньковецкой (фото)

Украинской актрисой Заньковецкой многие восхищались, но она так и не познала счастья семейного уюта

Мария Заньковецкая – первая народная артистка Украины, которая была отдана сцене всю свою жизнь. Но, несмотря на огромное творческое признание, судьба актрисы была полна драм.

Женщина сражалась за право играть на сцене, пережила непростой брак и громкий роман, но всю жизнь посвятила театру, отказавшись от выгодных предложений ради украинского искусства. "Телеграф" решил поделиться наиболее интересными моментами из биографии Марии Заньковецкой, взяв данные в "Обозреватель".

Народная артистка Украины

Мария Заньковецкая, настоящая фамилия которой Адасовская, еще с юности увлекалась сценой, однако ее путь к театру был нелегким. Родители категорически выступали против увлечения дочери, а муж Алексей Хлыстов, который на словах обещал поддержку, после свадьбы запретил ей выступать. Тогда Мария взяла сценическое имя от родного села Заньки. А потом муж все же дал ей разрешение выступать, и ее дебют состоялся в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) в спектакле "Наталка-Полтавка". Но женщина хотела большего, поэтому окончательно разорвала брак и посвятила жизнь искусству.

Мария имела хороший голос и даже училась у профессора Гржимали, когда супруги жили в Финляндии. Однако болезнь забрала голос, хотя это не помешало ее сценическому успеху.

Игра Заньковецкой поражала современников. Марко Кропивницкий, основатель "театра корифеев", подарил ей перстень, символически "обручив" со сценой. На ее спектакли приходили выдающиеся врачи, такие как Александр Богомолец и Николай Склифосовский. Они даже советовали студентам наблюдать за ее игрой как за "психологическим практикумом". А фотохудожник Альфред Федецкий пригласил актрису для иллюстраций к книге Чарльза Дарвина, где она демонстрировала различные эмоции.

Труппа Кропивницкого – профессиональный украинский театр

Хотя ее приглашали в театры Москвы и Петербурга, Заньковецкая никогда не изменяла украинской сцене. Она сознательно отказывалась от выгодных контрактов, выбирая роли в родном театре.

В 1923 году, отмечая 40-летие творческой деятельности, ей первой в истории присвоили звание "Народная артистка УССР". В том же году в Киеве театр "Троицкий Народный Дом" получил ее имя.

Какова была ее личная жизнь

Отдельную страницу в жизни Заньковецкой занимают ее отношения с актером Николаем Садовским. Они вместе работали в труппе Марка Кропивницкого, а взаимное увлечение переросло в настоящий роман. Именно из-за Садовского Мария окончательно разошлась с мужем Алексеем Хлыстовым, открыто признав свою измену. По церковным правилам она прошла процедуру эпитимии, фактически лишавшей ее права на повторный брак.

У Заньковецкой был роман с Садовским

Их союз с Садовским длился почти три десятилетия. Однако гармоничным его назвать было трудно: постоянная ревность, ссоры и примирения разворачивались на глазах у всей театральной труппы. Садовский не раз изменял актрисе, а Мария даже воспитывала его внебрачного сына. Несмотря на сильные чувства, она в конце концов не выдержала — оставила и мужа, и сцену, на которой они долгие годы выступали вместе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, была ли замужем Ольга Кобылянская и имела ли она детей.