Терпіла зради і виховувала дитину від іншої: чи було щастя в житті Марії Заньковецької (фото)

Українською акторкою Заньковецькою багато хто захоплювався, але вона так і не пізнала щастя родинного затишку

Марія Заньковецька — перша народна артистка України, яка була віддана сцені все своє життя. Та попри величезне творче визнання, доля акторки була сповнена драм.

Жінка боролася за право грати на сцені, пережила непростий шлюб і гучний роман, але все життя присвятила театру, відмовившись від вигідних пропозицій заради українського мистецтва. "Телеграф" вирішив поділитись найцікавішими моментами з біографії Марії Заньковецької, взявши дані в "Обозреватель".

Народна артистка України

Марія Заньковецька, справжнє прізвище якої Адасовська, ще з юності захоплювалась сценою, однак її шлях до театру був нелегким. Батьки категорично виступали проти захоплення доньки, а чоловік Олексій Хлистов, який на словах обіцяв підтримку, після весілля заборонив їй виступати. Тоді Марія взяла сценічне ім’я від рідного села Заньки. А згодом чоловік все ж таки дав їй дозвіл виступати і її дебют відбувся у Єлисаветграді (нині Кропивницький) у виставі "Наталка-Полтавка". Але жінка хотіла більшого, тому остаточно розірвала шлюб і присвятила життя мистецтву.

Марія мала гарний голос і навіть навчалася в професора Гржималі, коли подружжя жило у Фінляндії. Однак хвороба забрала голос, хоча це не стало на заваді її сценічному успіху.

Гра Заньковецької вражала сучасників. Марко Кропивницький, засновник "театру корифеїв", подарував їй перстень, символічно "заручивши" зі сценою. На її вистави приходили видатні лікарі, як от Олександр Богомолець і Микола Скліфосовський. Вони навіть радили студентам спостерігати за її грою як за "психологічним практикумом". А фотохудожник Альфред Федецький запросив акторку для ілюстрацій до книги Чарльза Дарвіна, де вона демонструвала різні емоції.

Трупа Кропивницького - професійний український театр

Хоча її запрошували до театрів Москви та Петербурга, Заньковецька ніколи не зраджувала українську сцену. Вона свідомо відмовлялася від вигідних контрактів, обираючи ролі у рідному театрі.

У 1923 році, відзначаючи 40-річчя творчої діяльності, їй першій в історії надали звання "Народна артистка УСРР". Того ж року в Києві театр "Троїцький Народний Будинок" отримав її ім’я.

Яке було її особисте життя

Окрему сторінку в житті Заньковецької займають її стосунки з актором Миколою Садовським. Вони разом працювали у трупі Марка Кропивницького, а взаємне захоплення переросло у справжній роман. Саме через Садовського Марія остаточно розійшлася з чоловіком Олексієм Хлистовим, відкрито визнавши свою зраду. За церковними правилами вона пройшла процедуру епітимії, яка фактично позбавляла її права на повторний шлюб.

У Заньковецької був роман зі Садовським

Їхній союз із Садовським тривав майже три десятиліття. Проте гармонійним його назвати було важко: постійні ревнощі, сварки й примирення розгорталися на очах у всієї театральної трупи. Садовський не раз зраджував актрису, а Марія навіть виховувала його позашлюбного сина. Попри сильні почуття, зрештою вона не витримала — залишила і чоловіка, і сцену, на якій вони довгі роки виступали разом.

