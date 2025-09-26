Хотел свергнуть "отца нации" и сжечь его "Кобзарь"? Интересные моменты из жизни поэта-провокатора Михаила Семенко (фото)

Украинский футурист и поэт времени Расстрелянного возрождения Михаил Семенко метафорически сжег "Кобзарь", однако впоследствии работал редактором фильма "Тарас Шевченко"

Михаил Семенко вошел в историю как основатель украинского футуризма и один из самых радикальных художников Расстрелянного возрождения. Его творческие эксперименты ломали традиции, а громкие провокации нередко становились причиной скандалов.

Михаил Семенко родился в Полтавской области, в селе Кибинцы, в семье волостного писаря Василия Семенко и писательницы Марии Проскуровной, как говорится в его биографии на сайте Украинского института национальной памяти. Интересными моментами из его жизни решил поделиться "Телеграф".

Он учился в Хорольском реальном училище, а в 1912 году поступил в Психоневрологический институт в Петербурге.

В 1913 году Семенко начал собственное движение — кверофутуризм, или футуризм поиска. В группу кверофутуристов входили его брат Базиль Семенко и художник Павел Ковжун.

Семенко положил начало кверофутуризму

Во время Первой мировой войны служил во Владивостоке, где познакомился с будущей женой Лидией Горенко и создал лирические сборники. После революции 1917 года организовывал футуристические группы, в частности Ассоциацию панфутуристов. А в 1925-1927 годах активно работал в кино, привлекая писателей и актеров, в частности Наталью Ужвий, которая стала его второй женой.

Первая и вторая жены Семенко — Лидия Горенко и Наталья Ужвий

Позже он начал жить в Харькове, где реализовал свою главную творческую мечту — основал журнал "Новая генерация". Издание напечатало 36 номеров.

В конце апреля 1937 года после творческого вечера в Киеве Михаила Семенко арестовали органы НКВД. После нескольких месяцев пыток он был вынужден написать "признание", а уже в октябре 1937 года поэта расстреляли в киевской тюрьме НКВД.

Семенко сжег "Кобзарь" Шевченко?

В феврале 1914 года, во время празднования века Тараса Шевченко, Семенко издал футуристический манифест "Сам", в котором остро критиковал "Кобзарь", заявив, что он "пахнет дегтем и салом", и символически поджег книгу . То есть он призвал "столкнуть "отца нации" с "корабля современности"" , как написали в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Однако, несмотря на это, в 1926 году Семенко был редактором фильма "Тарас Шевченко", когда активно работал в Одесской киностудии.

