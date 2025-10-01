Не была замужем, а дочь имела? Правда ли, что у Ольги Кобылянской было много любовников

Большую часть своей жизни Ольга Кобылянская была как девушка, а не женщина и мать

Выдающаяся украинская писательница Ольга Кобылянская оставила после себя богатое литературное наследие, однако в личной жизни ей не суждено было обрести счастье.

Ольга Юлиановна Кобылянская — украинская писательница-модернистка, одна из первых представительниц феминистического движения на Буковине, подруга и единомышленница Леси Украинки. В своем творчестве она поднимала темы положения женщины и жизни крестьянства. Об интересных моментах из ее жизни решил рассказать "Телеграф".

Кобылянская была не только писательницей, но и феминисткой

Родилась будущая писательница 27 ноября 1863 года в городке Гура-Гумора (теперь Румыния). Она была четвертым ребенком в многодетной семье. Ее отец Юлиан Кобылянский — служащий, происходивший из Галичины, имел благородные корни, однако подтвержденных документов не было. Это впоследствии сказалось на жизни Ольги, создав материальные трудности и ограничив доступ к образованию. Мать, Мария Вернер, была из благородной немецкой семьи.

Детство писательницы прошло на Буковине . Когда ей было пять лет, отца перевели на службу в Сучаву. Там семья сблизилась с местным священником и писателем Николаем Устияновичем, чья дочь Ольга стала близкой подругой Кобылянской на всю жизнь.

Позже семья переехала в Кимполунг и этот город повлиял на становление Кобылянской. Она посещала дом старосты Йозефа Кохановского, где познакомилась с искусством и литературой.

В 1881 году она познакомилась с Софией Окуневской, которая убедила ее писать на украинском, а не на немецком языке . Именно благодаря ей Кобылянская открыла для себя украинскую литературу и сделала первые шаги к собственной национальной идентичности. Через два года Ольга встретила Наталью Кобринскую — известную писательницу и организатора женского движения, чей пример повлиял на формирование ее феминистских идей.

Позже семья переехала в Дымки, а потом поселилась в Черновцах. Через восемь лет она познакомилась с Лесей Украинкой. Между ними началась дружба и она была глубокой и искренней, как раньше писал "Телеграф". В письмах писательницы делились сокровенными мыслями, обсуждали творческие поиски и личные переживания, демонстрируя взаимную поддержку и доверие. Ольга Кобылянская была для Леси Украинки "ночным цветком" и "лотосом", а сама Лариса Косач подписывала себя в письмах, как "белый лебедь".

Женщины были подружками

Была ли Ольга Кобылянская замужем и от кого ее дочь

Несмотря на большие литературные достижения, личная жизнь Ольги Кобылянской была непростой, как говорит автор видео у ТикТок Оксана Николаевна. Замуж она так и не вышла, хотя воспитывала племянницу Елену как родную дочь.

Влюблялась писательница не раз, но судьба не подарила ей взаимного счастья. Первая юношеская любовь осталась без ответа, дружба с врачом Евгением Озаркевичем не переросла в роман, а десятилетнее увлечение Осипом Маковием завершилось отказом.

Две самые длинные любви Кобылянской

Другие предложения брака Кобылянская также отвергала, известен даже ее резкий ответ богатому землевладельцу после публикации "Земли".

Даже после частичного паралича в 40 лет у нее были романтические отношения с младшим на два десятилетия Остапом Луцким, однако и они не привели к свадьбе.

Только в 56 лет, благодаря литературным гонорарам, Кобылянская приобрела свой дом в Черновцах, где жила с племянницей Еленой, ее мужем и двумя внуками.

