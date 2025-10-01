Не была замужем, а дочь имела? Правда ли, что у Ольги Кобылянской было много любовников
Большую часть своей жизни Ольга Кобылянская была как девушка, а не женщина и мать
Выдающаяся украинская писательница Ольга Кобылянская оставила после себя богатое литературное наследие, однако в личной жизни ей не суждено было обрести счастье.
Ольга Юлиановна Кобылянская — украинская писательница-модернистка, одна из первых представительниц феминистического движения на Буковине, подруга и единомышленница Леси Украинки. В своем творчестве она поднимала темы положения женщины и жизни крестьянства. Об интересных моментах из ее жизни решил рассказать "Телеграф".
Родилась будущая писательница 27 ноября 1863 года в городке Гура-Гумора (теперь Румыния). Она была четвертым ребенком в многодетной семье. Ее отец Юлиан Кобылянский — служащий, происходивший из Галичины, имел благородные корни, однако подтвержденных документов не было. Это впоследствии сказалось на жизни Ольги, создав материальные трудности и ограничив доступ к образованию. Мать, Мария Вернер, была из благородной немецкой семьи.
Детство писательницы прошло на Буковине. Когда ей было пять лет, отца перевели на службу в Сучаву. Там семья сблизилась с местным священником и писателем Николаем Устияновичем, чья дочь Ольга стала близкой подругой Кобылянской на всю жизнь.
Позже семья переехала в Кимполунг и этот город повлиял на становление Кобылянской. Она посещала дом старосты Йозефа Кохановского, где познакомилась с искусством и литературой.
В 1881 году она познакомилась с Софией Окуневской, которая убедила ее писать на украинском, а не на немецком языке. Именно благодаря ей Кобылянская открыла для себя украинскую литературу и сделала первые шаги к собственной национальной идентичности. Через два года Ольга встретила Наталью Кобринскую — известную писательницу и организатора женского движения, чей пример повлиял на формирование ее феминистских идей.
Позже семья переехала в Дымки, а потом поселилась в Черновцах. Через восемь лет она познакомилась с Лесей Украинкой. Между ними началась дружба и она была глубокой и искренней, как раньше писал "Телеграф". В письмах писательницы делились сокровенными мыслями, обсуждали творческие поиски и личные переживания, демонстрируя взаимную поддержку и доверие. Ольга Кобылянская была для Леси Украинки "ночным цветком" и "лотосом", а сама Лариса Косач подписывала себя в письмах, как "белый лебедь".
Была ли Ольга Кобылянская замужем и от кого ее дочь
Несмотря на большие литературные достижения, личная жизнь Ольги Кобылянской была непростой, как говорит автор видео у ТикТок Оксана Николаевна. Замуж она так и не вышла, хотя воспитывала племянницу Елену как родную дочь.
Влюблялась писательница не раз, но судьба не подарила ей взаимного счастья. Первая юношеская любовь осталась без ответа, дружба с врачом Евгением Озаркевичем не переросла в роман, а десятилетнее увлечение Осипом Маковием завершилось отказом.
Другие предложения брака Кобылянская также отвергала, известен даже ее резкий ответ богатому землевладельцу после публикации "Земли".
Даже после частичного паралича в 40 лет у нее были романтические отношения с младшим на два десятилетия Остапом Луцким, однако и они не привели к свадьбе.
Только в 56 лет, благодаря литературным гонорарам, Кобылянская приобрела свой дом в Черновцах, где жила с племянницей Еленой, ее мужем и двумя внуками.
