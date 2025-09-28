Сторонник свободных отношений и нудист? Чем поражал политический деятель Владимир Винниченко (фото)

Жизнь и творчество Винниченко сочетали политическую деятельность, литературные эксперименты, неприятие традиционной морали и нестандартные семейные отношения

Владимир Винниченко — одна из самых ярких и одновременно противоречивых фигур украинской истории. Он был политиком, писателем, мыслителем и новатором, чьи идеи даже сегодня кажутся чрезвычайно смелыми.

Владимир Винниченко родился 26 июля 1880 года в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) в крестьянской семье.

Молодой Владимир Винниченко

Учился в гимназии, впоследствии поступил на юридический факультет Киевского университета, но за революционную деятельность был исключен и заключен в тюрьму, по данным "Dovidka.biz.ua". Из Лукьяновской тюрьмы ему удалось убежать, после чего он жил в разных странах Европы, параллельно печатая свои первые произведения. Иногда приезжал в Украину, но нелегально.

В 1917 году вернулся в Украину и стал одним из руководителей Центральной Рады, а затем возглавил первое правительство УНР . После поражения освободительной борьбы эмигрировал и окончательно поселился во Франции. Там продолжил литературную деятельность.

Последние годы Винниченко провел в Мужене возле Канн вместе с женой в материальном затруднении. Умер 6 марта 1951 года, так и не получив разрешения вернуться в Украину.

Интересные моменты из его жизни

Художник и политик

Владимир Винниченко известен своими психологическими романами и пьесами, где испытывал новую мораль — "честность с собой" . В его произведениях свобода личности часто сталкивалась с инстинктами и чувствами, разрушавшими любые теории. Провокационные сюжеты, например мотив убийства нежелательного ребенка, шокировали многих, но в то же время восхищали интеллигенцию — Лесю Украинку и Михаила Коцюбинского , как написала профессор Киево-Могилянской академии Вера Агеева в материале для BBC News Украина.

В 1917 году он возглавил правительство УНР, однако после поражения революции был вынужден эмигрировать. Поселившись во Франции, сначала занимался политикой, но впоследствии посвятил себя творчеству. Его новые произведения снова вызвали скандалы, ведь Винниченко последовательно выступал против традиционной семьи и официального брака, убеждая, что принуждение только разрушает чувство.

Владимир Винниченко возглавил первый Генеральный секретариат Украинской Центральной Рады

Радикальные идеи и личная жизнь

Винниченко познакомился со студенткой-медиком Розалией Лифшиц в 1909 году в Италии. Они не регистрировали брак и уважали свободу друг друга, допуская романтические или сексуальные увлечения. В одной из таких связей у мужчины родился сын, который умер еще младенцем. Несмотря на это, пара прожила вместе до последних дней, а брак пришлось зарегистрировать только из-за эмиграции.

Женщина Владимира Винниченко — Розалия Лифшиц

Винниченки восхищались вегетарианством и нудизмом, что вызывало насмешки земляков. Владимир любил загорать, даже сделал кабинет в скале на побережье, где ему хорошо работалось. Там и родилась знаменитая антиутопия "Солнечная машина".

Литературные прорывы

Винниченко считал, что человеческое творчество способно спасти цивилизацию. Его драма "Закон" была чрезвычайно смелой для начала 1920-х, затрагивая тему суррогатного материнства . История героя, обольщающего секретаршу, выглядит трагикомично, но в конце он остается с женщиной, родившей ребенка и отказавшейся ее отдавать "заказчикам".

