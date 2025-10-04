Гороскоп на 5 октября: семейное благополучие у Львов, новые идеи у Стрельцов

Полезно сосредоточиться на работе, деньгах и гармонии в семье

До конца 2025 года у представителей многих знаков Зодиака ожидаются периоды перемен. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 5 октября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день могут появиться ностальгические мысли, но завтра Овнам следует постараться смотреть вперед, чтобы воспоминания о прошлом не могли вызвать негатив. День удачен для домашних дел, ремонта и покупок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не создавайте себе лишних врагов — проблем и так хватит. Возможны семейные разногласия, поэтому важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не задеть близких. Споры лучше свести к минимуму.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Остерегайтесь фальши и лицемерия, проявляйте осторожность в общении с теми, кто часто ведет себя нечестно. День благоприятен для творческих Близнецов и тех, кто работает самостоятельно. Взаимодействуя с окружающими, лучше проявлять такт.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила завтра сделают вас более уязвимыми — будет легко попасться на обман. Не доверяйте незнакомцам и не раскрывайте свои планы на день или будущее. Опирайтесь на собственные силы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Полезно обратить внимание на карьеру, финансы и семейное благополучие. Ключ к успеху кроется в повседневной рутине. Пора пересмотреть приоритеты, оптимизировать работу и, при необходимости, изменить нагрузку — сократить или увеличить ее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удачный день для покупок, особенно если отправиться за ними с друзьями или второй половинкой. Возможны приятные новые знакомства, а также прилив творческих идей. В общении с близкими лучше проявлять сдержанность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Запланированные поездки, поиск новой работы и постановка целей могут столкнуться с неожиданными препятствиями и задержками. Лучше завтра перестраховаться: проверяйте информацию несколько раз и имейте запасной план.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы уверены в своей позиции, стойте на своем до конца. В противном случае лучше воздержаться от споров, особенно с близкими. День благоприятен для работы и монотонных задач, но покупки пока лучше отложить. Вечером ожидается пик продуктивности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Принимайте критику спокойно и открыто воспринимайте трудности. Удачный день для новых идей, знакомств и командировок. Не ограничивайте себя строгими рамками — действуйте свободно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для решения накопившихся проблем. Если в семье или на работе есть напряженность, самое время разобраться и восстановить гармонию. Важно завтра завершить дела, которые долго откладывались.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожны: Вселенная находится в напряженном положении. Постарайтесь в это воскресенье не переутомляться физически и не тратить время на пустые дела. Проявляйте заботу о близких и предлагайте им помощь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачное время для покупок и прогулок по магазинам. Вечером уделите внимание близким — семье и второй половинке. Старайтесь избегать ссор и быстро решать возникающие конфликты.