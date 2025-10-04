Гороскоп на 5 жовтня: сімейний добробут у Левів, нові ідеї у Стрільців

Корисно зосередитися на роботі, грошах та гармонії в сім’ї

До кінця 2025 року у представників багатьох знаків Зодіаку очікуються періоди змін. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 5 жовтня, щоб ви знали, чого чекати від цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня можуть з’явитися ностальгічні думки, але завтра Овнам слід намагатись дивитися вперед, щоб спогади про минуле не могли викликати негатив. День вдалий для домашніх справ, ремонту та покупок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не створюйте собі зайвих ворогів — проблем і так вистачить. Можливі сімейні розбіжності, тому важливо правильно розставляти пріоритети, щоб не зачепити близьких. Суперечки краще звести до мінімуму.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Остерігайтеся фальші та лицемірства, проявляйте обережність у спілкуванні з тими, хто часто поводиться нечесно. День сприятливий для творчих Близнюків та тих, хто працює самостійно. Взаємодіючи з оточуючими, краще проявляти такт.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила завтра зроблять вас більш уразливими – легко буде потрапити на обман. Не довіряйте незнайомцям та не розкривайте свої плани на день чи майбутнє. Спирайтеся на власні сили.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Корисно звернути увагу на кар’єру, фінанси та сімейний добробут. Ключ до успіху криється у повсякденній рутині. Настав час переглянути пріоритети, оптимізувати роботу і, при необхідності, змінити навантаження — скоротити або збільшити її.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день для покупок, особливо якщо вирушити за ними з друзями або другою половинкою. Можливі нові приємні знайомства, а також приплив творчих ідей. У спілкуванні з близькими краще проявляти стриманість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Заплановані поїздки, пошук нової роботи та встановлення цілей можуть зіткнутися з несподіваними перешкодами та затримками. Найкраще завтра перестрахуватися: перевіряйте інформацію кілька разів та майте запасний план.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви впевнені у своїй позиції, стійте до кінця. В іншому випадку краще утриматися від суперечок, особливо з близькими. День сприятливий для роботи та монотонних завдань, але покупки поки що краще відкласти. Увечері очікується пік продуктивності.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Приймайте критику спокійно та відкрито сприймайте труднощі. Вдалий день для нових ідей, знайомств та відряджень. Не обмежуйте себе суворими рамками – дійте вільно.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для розв'язання проблем, що накопичилися. Якщо у сім’ї чи роботі є напруженість, саме час розібратися і відновити гармонію. Важливо завтра завершити справи, які довго відкладалися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережні: Всесвіт перебуває у напруженому положенні. Постарайтеся цієї неділі не перевтомлюватися фізично і не витрачати час на порожні справи. Проявляйте турботу про близьких та пропонуйте їм допомогу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалий час для покупок та прогулянок магазинами. Увечері приділіть увагу близьким – сім’ї та другій половинці. Намагайтеся уникати сварок і швидко вирішувати конфлікти, що виникають.