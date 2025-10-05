Оттуда ездили на море и в Россию: вы не узнаете, как выглядел этот вокзал в Днепре 44 года назад

Сейчас с этой станции ходят преимущественно электрички

Мало людей знает, что в Днепре на самом деле не один вокзал. Есть железнодорожная станция Лоцманская, которую местные называют Южным вокзалом.

"Телеграф" расскажет о его истории и покажет, как он выглядел более 40 лет назад. Заметим, что Южный вокзал расположен на правом берегу Днепра, как и центральный.

В 1929 году была открыта железнодорожная станция под названием Лоцманская. Достаточно долгий период эта станция существовала и принимала немало рейсов, а уже в 1975 году официально ее переименовали в Днепропетровск-Южный. А летом этого года состоялось торжественное открытие вокзала. Впоследствии местные стали называть станцию Южный вокзал, а Днепр-Главный — Центральный. В 2017 году Днепропетровск-Южный переименована в станцию Днепр-Лоцманск.

Как выглядит Днепро-Лоцманский

На опубликованном видео в сети можно увидеть, как станция выглядела в 1980 году, когда функционировала как полноценный вокзал. По сравнению с современными фото изменилось не так много, однако кое-что бросается в глаза. Речь идет о расположении колонн на перроне, о табло, где указано название пути и направление движения. Но в целом вокзал Южный почти не изменился.

Южный вокзал Днепра

К слову, пассажиров на видео не так много, как в принципе и сейчас, ведь большинство региональных рейсов проходит именно через центральный вокзал. На Лоцманском чаще курсируют электрички. Хотя было время, когда с Южного вокзала отправлялись поезда дальнего сообщения в Россию, в частности "Днепропетровск-Сочи".

Заметим, что вокзал имеет довольно неудобное расположение, ведь он находится на крутом склоне и добраться до него тяжело. Кроме того, по общественному транспорту на Лоцманский ходит всего 30 маршрутка. Кстати, именно на этом вокзале в 1980 годах снимали кино "Родня".

