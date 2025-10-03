Три звонка на поезд: таким Киевский вокзал вы точно не видели (фото, видео)

Киевский вокзал 150 лет назад и до сих пор, нереализованные проекты и скрытый смысл современного здания

Железнодорожные ворота Киева встречают украинцев еще с 1868-1870 годов. Именно тогда построили Киевскую железнодорожную станцию и первое здание вокзала. Она походила на старинный английский дворец. Кирпичное, двухэтажное здание скорее намекало на истории о рыцарях, а не о путешествиях.

Вокзал был небольшим — длиной всего 133 метра (сейчас более чем вдвое больше). Помещения делились по классам, а всего пассажиропоток едва достигал 50 тысяч человек в год. Где и какой поезд помогали узнать специальные зазывали, а поезд трогался после трех звонков.

Первое здание Киевского вокзала в конце XIX ст.

Трудно поверить, но больше 100 лет назад вокзал Киева был настолько маленький

Но в конце 19 века произошел пожар. На рубеже веков здание стали сносить, а сам вокзал переехал в барак. Деревянное здание временного назначения стало Киевским вокзалом на 25 лет. Причина проста – Первая мировая война отложила планы реконструкции. Революция окончательно положила им конец.

Привокзальная площадь Киева в 1920-х годах

В 1913 году на конкурсе, как должен выглядеть вокзал, победил проект архитектора из Петербурга Владимира Щуко. Проект был очень нетипичным, его воспринимали неоднозначно, но фундамент успели заложить. После Первой мировой проект, походивший на немецкую архитектуру забраковали, Щуко срочно создал новый, но революция помешала его воплощению.

Первый проект Щуко

Второй проект Щуко

Современное здание Центрального пассажирского железнодорожного вокзала Киева было построено несколько позже, с 1927 по 1932 год. Конкурс провели среди 9 ведущих архитекторов Украины – из Киева и Харькова. Победил проект Александра Вербицкого, девиз которого был "Рельс в кругу".

Киевский вокзал в 30-е годы

Ранее "Телеграф" показывал, как менялся старейший вокзал Украины во Львове и перестраивался вокзал в Харькове. Большие железнодорожные узлы всегда были важны как для развития сообщения, так и для самих городов и отражали дух эпохи.