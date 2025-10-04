Как строили киевский вокзал: в сети показали редкое фото 1930 года

Центральный железнодорожный вокзал строили в течение пяти лет

Поскольку здание вокзала, которое принимало пассажиров в Киеве в начале XX века, уже не соответствовало росту пассажиропотока, было решено разработать проект новой станции. Строили постройку по проекту Александра Вербицкого и Павла Алешина.

Строительство новых железнодорожных ворот началось в 1927 году. В сети показали уникальное фото, на котором зафиксирован момент строительства.

На фотографии, несмотря на строительные леса, скрывающие здание со всех сторон, можно легко узнать "конструкцию" Центрального железнодорожного вокзала.

Строительство вокзала

На фото, как отмечается, 1930 год.

Сооружение Центрального вокзала, ныне входящего в станцию "Киев-Пассажирский" вместе с Южным и Пригородным вокзалами, в стиле украинского барокко с некоторыми чертами конструктивизма проектировали архитекторы Александр Вербицкий и Павел Алешин. Последний, кстати, являлся автором проекта восстановления Крещатика в 1945 году.

Сам вокзал построен на протяжении 1927—1932 годов и старшим техником, то есть "прорабом" на строительстве, был один из самых плодотворных киевских зодчих Иосиф Каракис.

Во время Второй мировой войны здание киевского вокзала было частично разрушено, но в 1945—1949 годах по проекту, разработанному под руководством архитектора Георгия Домашенко, оно было восстановлено.

Напомним, первая железнодорожная станция в Киеве была построена в 1868—1870 годах. Вокзал походил на старинный английский дворец и имел длину всего 133 метра.