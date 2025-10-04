Укр

Как строили киевский вокзал: в сети показали редкое фото 1930 года

Алексей Руденко
Центральный железнодорожный вокзал
Центральный железнодорожный вокзал. Фото Коллаж "Телеграфа"

Центральный железнодорожный вокзал строили в течение пяти лет

Поскольку здание вокзала, которое принимало пассажиров в Киеве в начале XX века, уже не соответствовало росту пассажиропотока, было решено разработать проект новой станции. Строили постройку по проекту Александра Вербицкого и Павла Алешина.

Строительство новых железнодорожных ворот началось в 1927 году. В сети показали уникальное фото, на котором зафиксирован момент строительства.

На фотографии, несмотря на строительные леса, скрывающие здание со всех сторон, можно легко узнать "конструкцию" Центрального железнодорожного вокзала.

Вокзал в Киеве
Строительство вокзала

На фото, как отмечается, 1930 год.

Сооружение Центрального вокзала, ныне входящего в станцию "Киев-Пассажирский" вместе с Южным и Пригородным вокзалами, в стиле украинского барокко с некоторыми чертами конструктивизма проектировали архитекторы Александр Вербицкий и Павел Алешин. Последний, кстати, являлся автором проекта восстановления Крещатика в 1945 году.

Сам вокзал построен на протяжении 1927—1932 годов и старшим техником, то есть "прорабом" на строительстве, был один из самых плодотворных киевских зодчих Иосиф Каракис.

Во время Второй мировой войны здание киевского вокзала было частично разрушено, но в 1945—1949 годах по проекту, разработанному под руководством архитектора Георгия Домашенко, оно было восстановлено.

Напомним, первая железнодорожная станция в Киеве была построена в 1868—1870 годах. Вокзал походил на старинный английский дворец и имел длину всего 133 метра.

