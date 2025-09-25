Железнодорожное сердце Донбасса: как раньше выглядел один из ключевых вокзалов региона (фото)

Железнодорожный узел в Покровске сформировался еще более 140 лет назад

Одним из важных железнодорожных хабов в Донецкой области был вокзал в Покровске. Здесь осуществлялись не только пассажирские, но и грузовые перевозки.

Но жизнь вокзала остановила полномасштабная война, ведь оккупанты разрушили здание и подобрались угрожающе близко до Покровска. "Телеграф" расскажет в этом материале историю Покровского вокзала и покажет, как выглядел он раньше и что стало с ним теперь.

В каком году построили вокзал

Железнодорожный узел для обслуживания Донбасса начал формироваться в Покровске еще в начале 1880 года. Тогда самого города еще не было, а существовало пристанционное село Гришино. Годом позже, в 1881 году, здесь было построено паровозное депо — этот локомотивный узел и стал важной частью железнодорожной инфраструктуры региона.

Здание вокзала было достроено и открыто в 1883 году, а впоследствии через станцию началось регулярное движение пассажирских поездов. Центральная часть старого здания вокзала сохранялась и до более поздних времен.

Станция Гришино

Село Гришино расцвело с появлением вокзала, ведь через станцию прокладывались важные грузовые потоки (в том числе уголь) и пассажирские маршруты. До Первой мировой войны вокзал расширяли несколько раз.

Вокзал в Покровске

Вокзал в Покровске в СССР

Каким был вокзал в советское время и как пережил Вторую мировую

Во времена СССР станция и населенный пункт пережили ряд переименований (к примеру — Постышево впоследствии стало Красноармейском). Тем временем на вокзале время от времени проводились ремонтные и восстановительные работы.

Вокзал в Покровске зимой.

Вокзал в Покровске назывался Красноарамийским до переименования

Во время Второй мировой войны вокзал настигли разрушения, но впоследствии его восстановили и отреставрировали железнодорожные сооружения, чтобы восстановить транспортные потоки Донетчины.

Покровский вокзал

Покровский вокзал во времена независимости

Во время независимости Украины станция продолжала быть важным логистическим узлом Донбасса. А в 2016 году в рамках декоммунизации город был переименован в Покровск — соответственно изменилось название железного вокзала.

Покровский вокзал – как менялся

Главный вход Покровского вокзала

Электричка на Покровском вокзале

Как россияне разрушили вокзал

Но уже с 2014 года, особенно с началом полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, Покровск оказался в пограничье боевых действий. В течение 2024-2025 годов вокзал испытал несколько обстрелов, в результате последнего 5 сентября 2024 года он был частично разрушен.

Впоследствии пассажирские перевозки прекратились, и вокзал перестал выполнять свою логистическую функцию.

Как выглядит Покровский вокзал сейчас

