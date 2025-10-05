Звідти їздили на море і в Росію: ви не впізнаєте, як виглядав цей вокзал в Дніпрі 44 роки тому

Зараз з цієї станції ходять переважно електрички

Досить мало людей знає, що у Дніпрі насправді не один вокзал. Адже є залізнична станція Лоцманська, яку місцеві називають Південним вокзалом.

"Телеграф" розповість про його історію та покаже, як він виглядав понад 40 років назад. Зауважимо, що Південний вокзал також розташований на правому березі Дніпра, як і центральний.

У 1929 році була відкрита залізнична станція під назвою — Лоцманська. Досить довгий період ця станція існувала та приймала чимало рейсів, а вже у 1975 офіційно її перейменували у Дніпропетровськ-Південний. А влітку цього ж року відбулось урочисте відкриття вокзалу. Згодом місцеві почали називати цю станцію Південний вокзал, а Дніпро-Головний — Центральний. У 2017 році Дніпропетровськ-Південний перейменована на станцію Дніпро-Лоцманськ.

Як виглядає Дніпро-Лоцманський

На опублікованому відео у мережі можна побачити як станція виглядала у 1980 році, коли функціонувала як повноцінний вокзал. У порівнянні з сучасними фото змінилось не так й багато, однак дещо впадає в очі. Йдеться про розташування колон на пероні, про табло, де вказана назва колії та напрямок руху. Але загалом вокзал Південний майже не змінився.

Південний вокзал Дніпра

До слова, пасажирів на відео не так й багато, як в принципі і зараз, адже більшість регіональних рейсів проходить саме через центральний вокзал. На Лоцманському частіше курсують електрички. Хоча були часи, коли з Південного вокзалу вирушали поїзди далекого сполучення в Росію, зокрема "Дніпропетровськ-Сочі".

Зауважимо, що вокзал має досить незручне розташування, адже він знаходиться на крутому схилі й дістатись до нього важко. Окрім того, з громадського транспорту на Лоцманський ходить лише 30 маршрутка. До слова, саме на цьому вокзалі у 1980 роках знімали кіно "Рідня".

