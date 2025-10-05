Будете смеяться до слез: как в регионах Украины называют этот вид транспорта

Украинский язык приобретает выразительность благодаря диалектам

Слово "велосипед" пришло в Украину из Франции и произошло от двух латинских слов: velox – быстрый, и pedes – ноги. Но в некоторых регионах можно услышать и другие названия этого транспортного средства.

"Телеграф" решил узнать, где и какие слова используют вместо общепринятого названия велосипеда и почему.

Лайба

Украинцы нередко сокращают слово "велосипед" и говорят "велик" или "велік". Но в Луганской, Донецкой и Харьковской областях и не только велосипед нередко называют "лайбой". Хотя этим словом, имеющим происхождение от финского laiva, ранее обозначали большую лодку, используемое для перевозки грузов деревянное парусное судно, сегодня это уже новое образование.

В современном украинском языке "лайба" является частью диалекта и может обозначать транспортное средство, в том числе велосипед или автомобиль. По одной из версий слово могло образоваться от названия немецкой фирмы-производителя велосипедов Leiba.

Примеры употребления:

– Де твоя лайба? Я показав, хоч він уже запримітив, як тільки ми підкотили до воріт. (П. Загребельний)

– Ми своїм транспортом, онде за кущами лайба. (Ю. Мушкетик)

– Коли я заїжджаю за нею на своїй непрестижній лайбі, ті її колежанки зустрічають мене ввічливо, але я спиною чую їхні іронічні погляди. (Л. Костенко)

Лесопед и лесопет

На пересечении Острожского, Дубенского и Ровенского районов, в Центральной Украине и Запорожье говорят на этот вид транспорта "лисапед" или "лисопет", адаптировав литературный "велосипед" к местному произношению.

Женщина на велосипеде

Ровер

На западе нашей страны преимущественно говорят "ровер" и "роверец". Происхождение слова связано с британской компанией Rover, с конца 19 века выпускавшей велосипеды. Также существует английский глагол "rove", означающий "блуждать".

Это название употреблял в одной из своих культовых песен, в которой предупреждал о войне еще в 1997 году, Кузьма "Скрябин":

– Купи собі ровер і скоро жени,

Бо можна не встигнути – близько вони.

Ровер также является одним из ключевых образов в творчестве чортковско-нью-йоркского литератора Василия Махно. "В детстве я не имел собственного ровера", — писал Махно, а затем издал целый сборник произведений "Вдоль океана на велосипеде".

Біціґли

Но интереснее всего это транспортное средство называют в Закарпатье. Местные украинцы позаимствовали название велосипеда, вероятно через посредничество венгерского, переработав английское bicycle или французское bicyclette, что буквально означает "двухколесный". Подобные формы встречаются и во многих других языках: в словацком и хорватском, а также в неславянских — например, в венгерском bicikli или в румынском bicicletă.

Это слово употребляется и в современном творчестве жителей Закарпатья. Один из интересных примеров — песня Павла Чучки "Службова любов". Приведем ее первый куплет:

Ти перший раз прийшла ку мні,

а я в дежурці твердо спав.

Ти ся привезла на біціґлі,

жеби тя пес не покусав.

Также это слово можно услышать в закарпатских юморесках (фиґлях):

Он: – Марьо, видиш тоту звізду?

Она: – Йо.

Он: – То я! А тоту?

Она: – Йо.

Он: – А то ти. А видиш тоту звізду на другій звізді звирьху?

Она (пожвавлюючись і присуваючись до нього): – Йо-йо, вижу!!!

Он: – А то – я на моїх нових біціглях!

Кола или колесо

В контексте местного названия велосипеда также выделяется Буковина — здесь преобладает украинское слово "колесо". Кое-где употребляют и форму "кола". Таким образом, используя эти слова в окрестностях Черновцов в общепринятом значении — в качестве названия транспорта или геометрической фигуры, вы рискуете, что вас поймут иначе.

Колесо или кола (колеса) звучит просто и аутентично. Такое название наряду с другими упоминали даже в журнале "Юноша", издаваемом в Канаде украинской диаспорой. В одном из его выпусков авторы написали следующее:

"В українській мові трикутноподібний кусок заліза з двома колесами, двома педалями, сідлом, кермом, ланцюгом і різними іншими дзиндзликами має аж три назви: ровер, вельосипед і колесо. […] Яке слово є більше правильне? Ніяке! Можеш вживати яке хочеш. На Україні в основному вживають слово велосипед (без м’якого знака), а тут ми переважно вживаємо ровер".

Хотя все эти варианты формально относятся к диалектной сфере, чем отличаются от общеупотребительного "велосипеда", часть из них уже закрепилась и в художественных текстах. Их присутствие в литературе свидетельствует о естественности и гибкости украинского языка, способного впитывать и сохранять богатство народной речи.

Такие слова не только оживляют стиль и придают ему колорит, но и играют важную роль в сохранении языкового наследия. Они совмещают современность с традицией, отражают историю разных регионов и помогают ощутить живой пульс разговорной стихии. Именно благодаря диалектам украинский язык раскрывается в своей многоцветности, приобретая особую выразительность.

