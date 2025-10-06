Такого вы еще не консервировали: в сети появился неожиданный рецепт закрутки на зиму

Домашняя консервация обогащает рацион витаминами и экономит деньги

В сети появился неожиданный рецепт консервации на зиму. Специалисты предложили закрутить на холодный сезон цветную капусту. С учетом того, что обычно этот полезный овощ морозят и хранят в холодильнике, совет довольно правильный, поскольку с электроснабжением могут произойти перебои.

Соответствующий рецепт опубликован на Instagram-канале rezepty_foodblog. Капусту советуют законсервировать в маринаде с добавлением уксуса.

Для приготовления маринада нужно смешать: 6 стаканов холодной воды, 2 столовые ложки соли, 1 стакан уксуса и 1 стакан сахара.

На дно банки положить: лавровый лист, перец горошком, душистый перец, гвоздику и горчицу горошком.

Цветная капуста в банках

Раскладываем капусту по банкам и заливаем маринадом. Стерилизуем полулитровую банку в течение 15 минут. Далее следует закрыть и укутать банки до полного охлаждения. Этот рецепт также подойдет для консервирования огурцов, кабачков и патиссонов.

Консервированная цветная капуста

Ранее мы рассказали, как приготовить сладкий маринад для помидоров на один литр. Сладкий маринад придает помидорам особый вкус – нежный, с легкой пикантной ноткой. Они придутся по вкусу как отдельная закуска, так и как дополнение к основным блюдам. Такие помидоры всегда разлетаются со стола первыми, поэтому следует приготовить несколько баночек впрок.