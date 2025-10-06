Такого ви ще не консервували: в мережі з'явився неочікуваний рецепт закрутки на зиму

Домашня консервація збагачує раціон вітамінами та економить гроші

У мережі з'явився неочікуваний рецепт консервації на зиму. Фахівці запропонували закрутити на холодний сезон цвітну капусту. З урахуванням того, що зазвичай цей корисний овоч морозять та зберігають у холодильнику, порада доволі слушна, оскільки з електропостачанням можуть статися перебої.

Відповідний рецепт опубліковано на Instagram-каналі rezepty_foodblog. Капусту радять законсервувати в маринаді з додаванням оцту.

Для приготування маринаду потрібно змішати: 6 стаканів холодної води, 2 столових ложки солі, 1 склянку оцту та 1 склянку цукру.

На дно банки покласти: лавровий лист, перець горошком, духмяний перець, гвоздику та гірчицю горошком.

Цвітна капуста в банках

Розкладаємо капусту по банках та заливаємо маринадом. Стерилізуємо півлітрову банку протягом 15 хвилин. Далі треба закрити та укутати банки до повного охолодження. Цей рецепт також підійде для консервування огірків, кабачків та патисонів.

Консервована цвітна капуста

