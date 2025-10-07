Потеряла жилье из-за россиян и разошлась со старшим на 10 лет мужчиной: где сейчас звезда "Школы" Кудашова

Кудашова сыграла главную роль в фильме "Вкус свободы"

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая прославилась благодаря сериалу "Школа", сегодня отмечает день рождения. Ей исполняется 26 лет. Актриса продолжает сниматься в кино, а также у нее произошли изменения в личной жизни.

Что нужно знать:

Ирина Кудашова продолжила карьеру актрисы после начала полномасштабной войны

У нее были отношения с мужчиной на 10 лет старше

Кудашова потеряла жилье из-за россиян

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас живет актриса, в каких киноработах играет, а также есть ли у нее любимый человек.

Где сейчас Ирина Кудашова

Ирина пробовала себя в актерском мастерстве еще с детства. А впервые на больших экранах она появилась в сериале "Семейные мелодрамы" на телеканале "1+1". Позже Кудашова получала эпизодические роли в телесериалах "Пес", "Жизнь на грани" и "Врач Ковальчук".

Ирина Кудашова в сериале "Школа", фото с ее инстаграм-страницы

Всеукраинскую популярность Кудашова приобрела после выхода сериала "Школа". Там она получила одну из главных ролей – сложного подростка Вероники Тихоновой.

В 2023 году актриса сыграла в новом сериале в жанре мокьюментари "Карлос в Украине". В нем события ленты подаются в документальном стиле. Ирина исполнила одну из главных ролей – работницы небольшого ресторана.

В 2024 году Кудашова исполнила роль девушки Тохи – Марички – в драматическом телесериале "Пограничники". Это первый украинский сериал о курсантах-пограничниках, которые готовятся к войне. Вскоре Ирина получила главную роль в комедийной ленте "Вкус свободы". Там она сыграла повара Варю. Это усилило популярность Кудашовой в Украине. Также она периодически появлялась в детективном сериале К.О.Д.

Ирина Кудашова в фильме "Вкус свободы", скриншот из фильма

Кроме того, Ирина играла в короткометражном фильме "Счастье". В нем говорится о беженеце из Украины, который проживает в доме престарелых. Однажды к нему приехала его семья.

В начале 2025 года актриса сообщила, что встречается с мужчиной на 10 лет старше ее. Кудашова рассказывала в интервью Маричке Падалко, что ее избранник не связан с публичными профессиями. Она отметила, что любимый принимает особенности ее работы и не ревнует.

Он меня поддерживает. Он с самого начала понимал, с кем начинает отношения. Он знал, что у меня есть Instagram, что я снимаю контент, что я — актриса. Он понимал, что я могу целоваться в кадре с другими парнями, что это моя работа. Он с самого начала был к этому готов. Ирина Кудашова

Ирина Кудашова находилась в отношениях, фото с ее инстаграм-страницы

В сентябре 2025 года Кудашова рассказала, что разошлась с избранником. А все потому, что их взгляды на жизнь отличались, и они перестали друг друга понимать.

Мы говорили на разных языках. Глядя на то, что у нас была большая разница в возрасте… И поначалу я этого вообще не замечала, но впоследствии в каких-то разных ситуациях я поняла, что мы буквально говорим на разных языках. Он мне об одном, я о другом… И найти этот общий конект становилось все труднее. Ирина Кудашова

Ирина рассказывала, что оккупанты разбомбили квартиру ее родителей в Чернигове. Они подали заявление о восстановлении жилья через государство. Однако пока ее родные за границей и не могут вернуться. Поэтому квартира остается в разрушенном состоянии, рассказала актриса OBOZ.UA.

Дом Кудашовой в Чернигове разрушен

Сейчас Кудашова продолжает играть в кино, участвовать в фотосессиях и публиковать шутливые видео.

Кудашова на съемках сериала "Держись, братец", фото с ее инстаграм-страницы

Кудашова на съемках, фото с ее инстаграм-страницы

Кудашова в Италии, фото с ее инстаграм-страницы

