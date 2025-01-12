Укр

Скромный деревянный крест: как выглядит могила актрисы "Морозко" Чуриковой, которую лично награждал Путин

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Инна Чурикова отметилась лентой "Морозко" Новость обновлена 12 января 2025, 12:07
Инна Чурикова отметилась лентой "Морозко". Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса сыграла более чем в 40 кинороботах

Инна Чурикова — известная советская актриса, исполнявшая роли в лентах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало". Артистка умерла в 2023 году, когда ей было 79.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера актрисы, что она говорила об Украине, и где ее похоронили.

Инна Чурикова — биография

Инна Чурикова родилась в Башкирии в 1943 году. Училась сначала в театральном училище, а затем — в вузе этого же направления. Дебютировала в ленте "Тучи над Борском" в 1960 году. С этого времени и начала играть в кино.

Успешной для Чуриковой стала роль Марфушеньки-душеньки в фильме "Морозко". Это сделало ее популярной на весь Советский Союз. В картине актрисе пришлось съесть лук вместо яблока, который положил в корзину реквизитор, чтобы сэкономить.

Инна Чурикова в "Морозко"
Инна Чурикова в фильме "Морозко", фото из сети

После этого были киноработы "Начало", "Прошу слова", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В частности, сценарий к фильму "Начало" создавали специально под Чурикову. В ней говорится о провинциальной девушке из самодеятельного театра, которую замечает известный режиссер и предлагает ей роль Жанны д’Арк. Фильм создал под Чурикову ее муж и режиссер Глеб Панфилов.

Инна Чурикова в советском кино
Инна Чурикова в фильме "Начало", фото из сети

Некоторое время Чурикова играла в детском театре, а затем — в драматическом театре Москвы. В последнем она сыграла в постановках "Варвар и еретик", "Свадьба", "Гамлет". Также известными лентами с ее участием являются "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "У первом круге", "Ширли-Мирли".

Общественная позиция

Инна Чурикова подписывала письмо российским властям, чтобы остановить войну против Чечни и начать переговоры. А в 2006 году актриса осуждала депортацию грузин из России, что было нарушением прав человека. Она также была против закона, запрещающего гражданам США усыновлять российских детей-сирот.

Однако в 2008 году актриса положительно отзывалась о тогдашних кандидатах в президенты России — Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Она говорила, что они – "привлекательные молодые мужчины".

Инна Чурикова – советская актриса
Инна Чурикова в зрелом возрасте

Актриса молчала о войне России против Украины. В то же время она удивлялась, как ее коллеги покидают страну-оккупанта, не соглашаясь с ее агрессивной политикой. Чурикова говорила, что кто-то лжет, в том числе о том, что из России уехали актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.

"Значит, это кому-то надо. Я совершенно не понимаю этих людей. Они же врут и о Лие Ахеджаковой, и о Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Врут и все. Я думаю именно так", — отмечала артистка.

Чурикова в старости
Инна Чурикова в последние годы жизни.

А еще в 2018 году Чурикова получила орден "За заслуги перед отечеством" из рук диктатора Путина. Вероятно, она поддерживала российские власти и войну против Украины, судя по таким действиям.

Чурикова получила награду от Путина
Инна Чурикова и Путин, фото из сети

Могила

В 2019 году актриса принимала участие в одном из представлений и упала со сцены из-за того, что было темно. Тогда у нее был перелом ребер. В 2022 году Чурикова снова упала, что повлекло травмы ребер и грудной клетки. Некоторое время актриса находилась в реанимации.

В 2023 году Чурикову госпитализировали. Вскоре она умерла из-за продолжительной болезни. Диктатор Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти актрисы. Ее отпели в Храме Христа Спасителя.

На похоронах Чуриковой были родные, близкие, друзья
Муж и сын Чуриковой возле гроба, фото из сети

Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ей установили деревянный крест, на который положили черно-белый портрет актрисы в молодости. Также поклонники возложили на могилу Чуриковой много живых цветов. Однако кто-то из людей принес просфору на место захоронения, что привело к возмущению священнослужителей. Это считается грехом.

На могилу Чуриковой принесли цветы
Так выглядит могила Чуриковой, фото из сети
На месте захоронения Чуриковой были большие букеты цветов
Могила Инны Чуриковой, фото из сети

Сын актрисы — Иван Панфилов — рассказывал, что памятник его матери сейчас производят. К финансированию присоединился и театр, где работала Чурикова. Доподлинно неизвестно, когда он появится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы из фильма "12 стульев" Натальи Крачковской. Некоторое время захоронение находилось в заброшенном состоянии.

Теги:
#Карьера #Могила #Инна Чурикова