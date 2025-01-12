Скромный деревянный крест: как выглядит могила актрисы "Морозко" Чуриковой, которую лично награждал Путин

Актриса сыграла более чем в 40 кинороботах

Инна Чурикова — известная советская актриса, исполнявшая роли в лентах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало". Артистка умерла в 2023 году, когда ей было 79.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера актрисы, что она говорила об Украине, и где ее похоронили.

Инна Чурикова — биография

Инна Чурикова родилась в Башкирии в 1943 году. Училась сначала в театральном училище, а затем — в вузе этого же направления. Дебютировала в ленте "Тучи над Борском" в 1960 году. С этого времени и начала играть в кино.

Успешной для Чуриковой стала роль Марфушеньки-душеньки в фильме "Морозко". Это сделало ее популярной на весь Советский Союз. В картине актрисе пришлось съесть лук вместо яблока, который положил в корзину реквизитор, чтобы сэкономить.

Инна Чурикова в фильме "Морозко", фото из сети

После этого были киноработы "Начало", "Прошу слова", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В частности, сценарий к фильму "Начало" создавали специально под Чурикову. В ней говорится о провинциальной девушке из самодеятельного театра, которую замечает известный режиссер и предлагает ей роль Жанны д’Арк. Фильм создал под Чурикову ее муж и режиссер Глеб Панфилов.

Инна Чурикова в фильме "Начало", фото из сети

Некоторое время Чурикова играла в детском театре, а затем — в драматическом театре Москвы. В последнем она сыграла в постановках "Варвар и еретик", "Свадьба", "Гамлет". Также известными лентами с ее участием являются "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "У первом круге", "Ширли-Мирли".

Общественная позиция

Инна Чурикова подписывала письмо российским властям, чтобы остановить войну против Чечни и начать переговоры. А в 2006 году актриса осуждала депортацию грузин из России, что было нарушением прав человека. Она также была против закона, запрещающего гражданам США усыновлять российских детей-сирот.

Однако в 2008 году актриса положительно отзывалась о тогдашних кандидатах в президенты России — Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Она говорила, что они – "привлекательные молодые мужчины".

Инна Чурикова в зрелом возрасте

Актриса молчала о войне России против Украины. В то же время она удивлялась, как ее коллеги покидают страну-оккупанта, не соглашаясь с ее агрессивной политикой. Чурикова говорила, что кто-то лжет, в том числе о том, что из России уехали актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.

"Значит, это кому-то надо. Я совершенно не понимаю этих людей. Они же врут и о Лие Ахеджаковой, и о Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Врут и все. Я думаю именно так", — отмечала артистка.

Инна Чурикова в последние годы жизни.

А еще в 2018 году Чурикова получила орден "За заслуги перед отечеством" из рук диктатора Путина. Вероятно, она поддерживала российские власти и войну против Украины, судя по таким действиям.

Инна Чурикова и Путин, фото из сети

Могила

В 2019 году актриса принимала участие в одном из представлений и упала со сцены из-за того, что было темно. Тогда у нее был перелом ребер. В 2022 году Чурикова снова упала, что повлекло травмы ребер и грудной клетки. Некоторое время актриса находилась в реанимации.

В 2023 году Чурикову госпитализировали. Вскоре она умерла из-за продолжительной болезни. Диктатор Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти актрисы. Ее отпели в Храме Христа Спасителя.

Муж и сын Чуриковой возле гроба, фото из сети

Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ей установили деревянный крест, на который положили черно-белый портрет актрисы в молодости. Также поклонники возложили на могилу Чуриковой много живых цветов. Однако кто-то из людей принес просфору на место захоронения, что привело к возмущению священнослужителей. Это считается грехом.

Так выглядит могила Чуриковой, фото из сети

Могила Инны Чуриковой, фото из сети

Сын актрисы — Иван Панфилов — рассказывал, что памятник его матери сейчас производят. К финансированию присоединился и театр, где работала Чурикова. Доподлинно неизвестно, когда он появится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы из фильма "12 стульев" Натальи Крачковской. Некоторое время захоронение находилось в заброшенном состоянии.