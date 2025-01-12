Скромный деревянный крест: как выглядит могила актрисы "Морозко" Чуриковой, которую лично награждал Путин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актриса сыграла более чем в 40 кинороботах
Инна Чурикова — известная советская актриса, исполнявшая роли в лентах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало". Артистка умерла в 2023 году, когда ей было 79.
"Телеграф" напомнит, какой была карьера актрисы, что она говорила об Украине, и где ее похоронили.
Инна Чурикова — биография
Инна Чурикова родилась в Башкирии в 1943 году. Училась сначала в театральном училище, а затем — в вузе этого же направления. Дебютировала в ленте "Тучи над Борском" в 1960 году. С этого времени и начала играть в кино.
Успешной для Чуриковой стала роль Марфушеньки-душеньки в фильме "Морозко". Это сделало ее популярной на весь Советский Союз. В картине актрисе пришлось съесть лук вместо яблока, который положил в корзину реквизитор, чтобы сэкономить.
После этого были киноработы "Начало", "Прошу слова", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В частности, сценарий к фильму "Начало" создавали специально под Чурикову. В ней говорится о провинциальной девушке из самодеятельного театра, которую замечает известный режиссер и предлагает ей роль Жанны д’Арк. Фильм создал под Чурикову ее муж и режиссер Глеб Панфилов.
Некоторое время Чурикова играла в детском театре, а затем — в драматическом театре Москвы. В последнем она сыграла в постановках "Варвар и еретик", "Свадьба", "Гамлет". Также известными лентами с ее участием являются "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "У первом круге", "Ширли-Мирли".
Общественная позиция
Инна Чурикова подписывала письмо российским властям, чтобы остановить войну против Чечни и начать переговоры. А в 2006 году актриса осуждала депортацию грузин из России, что было нарушением прав человека. Она также была против закона, запрещающего гражданам США усыновлять российских детей-сирот.
Однако в 2008 году актриса положительно отзывалась о тогдашних кандидатах в президенты России — Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Она говорила, что они – "привлекательные молодые мужчины".
Актриса молчала о войне России против Украины. В то же время она удивлялась, как ее коллеги покидают страну-оккупанта, не соглашаясь с ее агрессивной политикой. Чурикова говорила, что кто-то лжет, в том числе о том, что из России уехали актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.
"Значит, это кому-то надо. Я совершенно не понимаю этих людей. Они же врут и о Лие Ахеджаковой, и о Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Врут и все. Я думаю именно так", — отмечала артистка.
А еще в 2018 году Чурикова получила орден "За заслуги перед отечеством" из рук диктатора Путина. Вероятно, она поддерживала российские власти и войну против Украины, судя по таким действиям.
Могила
В 2019 году актриса принимала участие в одном из представлений и упала со сцены из-за того, что было темно. Тогда у нее был перелом ребер. В 2022 году Чурикова снова упала, что повлекло травмы ребер и грудной клетки. Некоторое время актриса находилась в реанимации.
В 2023 году Чурикову госпитализировали. Вскоре она умерла из-за продолжительной болезни. Диктатор Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти актрисы. Ее отпели в Храме Христа Спасителя.
Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ей установили деревянный крест, на который положили черно-белый портрет актрисы в молодости. Также поклонники возложили на могилу Чуриковой много живых цветов. Однако кто-то из людей принес просфору на место захоронения, что привело к возмущению священнослужителей. Это считается грехом.
Сын актрисы — Иван Панфилов — рассказывал, что памятник его матери сейчас производят. К финансированию присоединился и театр, где работала Чурикова. Доподлинно неизвестно, когда он появится.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы из фильма "12 стульев" Натальи Крачковской. Некоторое время захоронение находилось в заброшенном состоянии.