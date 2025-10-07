Втратила житло через росіян і розійшлась зі старшим на 10 років чоловіком: де зараз зірка "Школи" Кудашова
Кудашова зіграла головну роль у фільмі "Смак свободи"
Відома українська акторка Ірина Кудашова, яка прославилась завдяки серіалу "Школа", сьогодні святкує день народження. Їй виповнюється 26 років. Акторка продовжує зніматися у кіно, а також в неї відбулися зміни в особистому житті.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, як зараз живе акторка, в яких кінороботах грає, а також чи має кохану людину.
Де зараз Ірина Кудашова
Ірина пробувала себе в акторській майстерності ще з дитинства. А вперше на великих екранах вона з'явилась у серіалі "Сімейні мелодрами" на телеканалі "1+1". Пізніше Кудашова отримувала епізодичні ролі у телесеріалах "Пес", "Життя на грані" та "Лікар Ковальчук".
Натомість всеукраїнську популярність Кудашова здобула після виходу серіалу "Школа". Там вона отримала одну з головних ролей — складного підлітка Вероніки Тихонової.
Де зараз Ірина Кудашова
У 2023 році акторка зіграла у новому серіалі у жанрі мок’юментарі "Карлос в Україні". У ньому події стрічки подаються в документальному стилі. Ірина виконала одну з головних ролей — працівниці невеликого ресторану.
У 2024 році Кудашова виконала роль дівчини Тохи — Марічки — у драматичному телесеріалі "Прикордонники". Це перший український серіал про курсантів-прикордонників, яких готують до війни. Невдовзі Ірина отримала головну роль у комедійній стрічці "Смак свободи". Там вона зіграла кухаря Варю. Це посилило популярність Кудашової в Україні. Також вона періодично з'являлась у детективному серіалі К. О. Д.
Окрім цього, Ірина грала у короткометражному фільмі "Щастя". У ньому йдеться про біженця з України, який проживає у будинку для людей похилого віку. Одного дня до нього приїхала його сім'я.
На початку 2025 року акторка повідомила, що зустрічається із чоловіком на 10 років старшим за неї. Кудашова розповідала в інтерв'ю Марічці Падалко, що її обранець не пов'язаний із публічними професіями. Вона зазначила, що коханий приймає особливості її роботи та не ревнує.
Він мене підтримує. Він із самого початку розумів, з ким починає стосунки. Він знав, що в мене є Instagram, що я знімаю контент, що я — актриса. Він розумів, що я можу цілуватися в кадрі з іншими хлопцями, що це моя робота. Він від самого початку був до цього готовий.
У вересні 2025 року Кудашова розповіла, що розійшлася з обранцем. А все тому, що їхні погляди на життя відрізнялися, і вони перестали одне одного розуміти.
Ми говорили різними мовами. Дивлячись на те, що у нас була велика різниця у віці… І спочатку я цього взагалі не помічала, але згодом в якихось різних ситуаціях я зрозуміла, що ми буквально говоримо різними мовами. Він мені про одне, я про інше… І знайти оцей спільний конект ставало все важче.
Ірина розповідала, що окупанти розбомбили квартиру її батьків у Чернігові. Вони подали заяву на відновлення житла через державу. Однак наразі її рідні за кордоном і поки не можуть повернутися. Тому квартира залишається у понівеченому стані, розповіла акторка OBOZ.UA.
Зараз Кудашова продовжує грати в кіно, брати участь у фотосесіях і публікувати жартівливі відео.
