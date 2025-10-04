Кошачье взяточничество. 8 способов завоевать расположение кота

Один из самых быстрых путей к сердцу кота – через вкусности

Трудно не воспринимать это лично, если кот избегает вас как чумы. Однако есть определенные признаки того, что кот настроен дружественно. Если вы делаете то, что им нравится, и держитесь как можно дальше от их личного пространства, вы можете завоевать расположение кота.

Но как понять, что вы делаете кота счастливым? Дело в том, чтобы научиться кошачьей речи тела. Вот признаки того, что кот настроен дружелюбно и хочет с вами общаться:

хвост в форме знака вопроса (вверх, верхняя часть опрокинута);

зрачки напоминают щели или миндаль;

уши вперед;

кошка идет прямо к вам;

С другой стороны, избегайте контакта с котом, если вы заметили какие-либо из следующих признаков:

круглые зрачки;

хвост двигается вперед и назад;

уши в стороны или назад;

кот остается вне вашей досягаемости.

Кошки не любят, когда говорят громко и смотрят им в глаза

Как завоевать расположение кота

Подружиться с котёнком, которому вы не нравитесь, может показаться невозможным, но это не так. Просто попробуйте эти семь простых советов.

Совет №1: избегайте прямого зрительного контакта.

В отличие от собак, котам неудобно смотреть вам в глаза. Кошки воспринимают прямой зрительный контакт как признак того, что вы пытаетесь их запугать. В ответ они могут стать испуганными или агрессивными.

Совет №2: отражайте.

Это муж звучит очень странно, и выглядеть еще удивительнее, но чтобы снизить уровень тревоги кота советуют отражать его язык тела. К примеру, если он смотрит на вас и отводит взгляд, вы должны делать то же самое. Это заставляет кота чувствовать себя комфортнее.

Совет №3: медленно моргайте

Ученые обнаружили, что кошкам нравится, когда вы медленно моргаете в их сторону (надо сужать глаза, как в замедленной съемке).

Совет №4: уважайте пространство кота.

Когда вы двигаетесь по направлению к коту, это может выглядеть как угроза. Вот почему коты часто тяготеют к людям, которые больше всего хотят их избегать (привет, аллергики). Если вы хотите заслужить расположение кошки, подождите, пока она подойдет к вам, а не протягивайте руку, гладьте или берите ее на руки.

Совет №5: проведите тест.

Вы когда-нибудь гладили кота, и вдруг он вас вкусит? Скорее всего вы не заметили предупредительных сигналов кота. Предложите кошке свой указательный палец и посмотрите, не прижимает ли она к нему голову. Это признак того, что она в настроении для объятий.

Совет №6: используйте еду.

Один из самых быстрых путей к сердцу кота – через вкусности. Когда вы даете коту влажный корм или лакомство, погладьте его несколько раз, пока он это ест, и отойдите. Делайте это каждый день. Котенок начнет ассоциировать поглаживание с чем-то хорошим. Этот трюк работает, даже если ты не очень нравился коту. Пока он любит лакомство или консервы, он тоже будет любить вас.

Совет №7: говорите тихо.

Кричать на кота не полезно. Но даже громкий, энергичный разговор может пугать кошек, заставляя их бежать в тайник. Если вы говорите тихо и излучаете спокойствие, кот, скорее всего, захочет остаться рядом.

Совет №8: почешите нужные места.

Лучше всего погладить место от макушки до плеч. Некоторые кошки тоже любят, когда их гладят по спине. Но если вы видите, что хвост кота начинает хлестать, значит кот это терпит, но не любит. И даже не думайте трогать живот – очень мало кошек любят, когда их там затрагивают.

