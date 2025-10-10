Трамп остался ни с чем. Кто получил Нобелевскую премию мира и за что

Президент США оказался в пролете

В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Им стал не президент США Дональд Трамп, а Мария Корина Мачадо — известный политик-оппозиционер в Венесуэле.

Что нужно знать:

Нобелевский комитет наградил Мария Корину Мачадо за защиту демократии

Она основала и возглавила организацию, продвигающую свободные выборы в Венесуэле

Мачадо активно участвует в оппозиционной политике и выборах страны

Об этом сообщает официальный аккаунт Нобелевского комитета в X. "Норвежский Нобелевский комитет решил присудить премию 2025 года Марии Корини Мачадо за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", — сообщают в комитете.

Мария Корина Мачадо — что о ней известно

Нобелевскую премию мира 2025 года получила Мария Корина Мачадо — венесуэльская политическая деятельница, основательница и бывшая вице-президент, а также экс-президент волонтерской гражданской организации Súmate. С 2010 по 2014 год она была членом Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Фото: Getty Images

Мачадо родилась в 1967 году в Венесуэле. Она изучала инженерное дело и финансы и некоторое время занималась бизнесом, а в 1992 году начала свою деятельность, основав фонд Atenea, поддерживающий уличных детей в Каракасе, сообщается на официальном сайте премии. В 2002 году она стала соучредителем организации Súmate, которая занимается продвижением свободных и справедливых выборов.

Фото: Getty Images

В 2010 году Мачадо была избрана в Национальную ассамблею, получив рекордное количество голосов, однако в 2014 году была исключена из парламента. Она возглавляет оппозиционную партию Vente Venezuela и в 2017 году помогла создать альянс Soy Venezuela, объединяющий демократические силы страны.

В 2023 году Мачадо объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году, однако была заблокирована от участия в выборах. Тем не менее она поддержала альтернативного кандидата от оппозиции, Эдмунда Гонсалеса Уррутию, и активно участвовала в мобилизации и документировании нарушений на выборах, где победил Мадуро.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что Нобелевская премия мира — одна из шести премий Нобеля, учрежденных шведским изобретателем и промышленником Альфредом Нобелем. Ранее "Телеграф" писал, кто из политиков получал "Нобеля", которую так хотел Трамп.