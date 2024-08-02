США назвали победителя на выборах в Венесуэле: Блинкен сделал заявление

По меньшей мере 12 миллионов венесуэльцев пришли на избирательные участки

США считают победителем президентских выборов в Венесуэле, после которых в стране вспыхнули масштабные протесты, лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Он был главным оппонентом действующего главы государства Николаса Мадуро.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также выразил одобрение народу Венесуэлы "за его участие в президентских выборах 28 июля, несмотря на значительные трудности".

"К сожалению, обработка этого голосования и оглашение результатов контролируемым Мадуро Национальным избирательным советом (CNE) были глубоко ошибочными, что привело к объявленным результатам, не отражающим волю народа Венесуэлы", — сказано в заявлении.

Отмечается, что быстрое объявление Мадуро победителем "прошло без всяких подтверждающих доказательств". Официальные данные по подсчету голосов до сих пор не опубликованы, "несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это", отметил Блинкен.

Вместе с тем, подчеркнул он, демократическая оппозиция опубликовала более 80% итогов голосования, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле. И они говорят о победе Гонсалеса.

"Эти таблицы подсчета свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил больше голосов на этих выборах с непреодолимым преимуществом. Независимые наблюдатели подтвердили эти факты, и этот результат также был подтвержден экзит-полами в день выборов и быстрыми подсчетами", — сказано в заявлении Блинкена.

Он добавил, что через несколько дней после выборов США провели широкие консультации с партнерами и союзниками по всему миру. Страны использовали разные подходы, но ни одна из них не пришла к выводу, что Николас Мадуро получил больше голосов на этих выборах.

"Учитывая убедительные доказательства для Соединенных Штатов и, что самое важное, для венесуэльского народа становится очевидным, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", — заявил Блинкен.

Он поздравил Гонсалеса с успешной кампанией. Блинкен отметил, что сейчас политики Венесуэлы должны "начать обсуждение относительно серьезного, мирного перехода" власти в соответствии с местным законодательством и волей народа.

Как сообщал "Телеграф", американский миллиардер Илон Маск активно поддерживает народ Венесуэлы. Он заявил, что готов на поединок с Николасом Мадуро.