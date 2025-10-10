Трамп залишився ні з чим. Хто отримав Нобелівську премію миру і за що

Президент США опинився у прольоті

У п'ятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Ним став не президент США Дональд Трамп, а Марія Коріна Мачадо – відомий політик-опозиціонер у Венесуелі.

Що потрібно знати:

Нобелівський комітет нагородив Марію Коріну Мачадо за захист демократії

Вона заснувала та очолила організацію, що просуває вільні вибори у Венесуелі

Мачадо бере активну участь в опозиційній політиці та виборах країни

Про це повідомляє офіційний обліковий запис Нобелівського комітету в X. "Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії", — повідомляють у комітеті.

Марія Коріна Мачадо — що про неї відомо

Нобелівську премію миру 2025 року здобула Марія Коріна Мачадо — венесуельська політична діячка, засновниця та колишня віце-президент, а також експрезидент волонтерської громадської організації Súmate. З 2010 до 2014 року вона була членом Національної асамблеї Венесуели.

Фото: Getty Images

Мачадо народилася 1967 року у Венесуелі. Вона вивчала інженерну справу та фінанси і деякий час займалася бізнесом, а у 1992 році розпочала свою діяльність, заснувавши фонд Atenea, який підтримує вуличних дітей у Каракасі, повідомляється на офіційному сайті премії. У 2002 році вона стала співзасновником організації Súmate, яка займається просуванням вільних та справедливих виборів.

Фото: Getty Images

У 2010 році Мачадо була обрана до Національної асамблеї, отримавши рекордну кількість голосів, проте у 2014 році була виключена з парламенту. Вона очолює опозиційну партію Vente Venezuela та у 2017 році допомогла створити альянс Soy Venezuela, який об'єднує демократичні сили країни.

У 2023 році Мачадо оголосила про свій намір балотуватися на пост президента у 2024 році, але була заблокована від участі у виборах. Проте вона підтримала альтернативного кандидата від опозиції, Едмунда Гонсалеса Уррутію, та брала активну участь у мобілізації та документуванні порушень на виборах, де переміг Мадуро.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Нобелівська премія миру — одна з шести премій Нобеля, заснованих шведським винахідником та промисловцем Альфредом Нобелем. Раніше "Телеграф" писав, хто з політиків отримував "Нобеля", яку так хотів Трамп.