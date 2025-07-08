От Горбачева до Обамы: кто из известных политиков получал Нобелевскую премию

Среди известных личностей с большим вкладом в свое дело, есть один лауреат, который вызывает вопросы

Престижную награду Нобелевская премия, которую вручают выдающимся личностям уже более столетия, получали многие политические деятели. Среди них есть и скандальный деятель, награждение которого критиковали долгие годы.

На фоне информации о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул на Нобелевскую премию мира американского лидера Дональда Трампа, "Телеграф" решил рассказать, кто из известных лиц политического мира уже удостоился этой премии и за какие заслуги она была вручена.

Но для начала нужно уточнить, что же такое Нобелевская премия. Это международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения либо за крупный вклад в культуру или развитие общества.

Кандидатов на премию могут выдвигать, например, члены Нобелевских комитетов, члены национальных парламентов и правительств, члены Международного суда ООН, профессора университетов и другие.

Барак Обама

Открывает наш список одна из самых известных личностей. Он же 44-й президент Соединенных Штатов Америки (с 20 января 2009 по 20 января 2017 год) — Барак Обама.

В октябре 2009 года политик, уже занимая должность президента, получил Нобелевскую премию мира "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".

По мнению Нобелевского комитета, Обама создал новую атмосферу в международной политике, выдвинув на первый план многостороннюю дипломатию, которая основывается на положении, что люди, занимающие крупные посты в мире, должны управлять странами и своими организациями на базе ценностей, общих для большинства людей в мире.

Барак Обама (справа) получает свой диплом и медаль Нобелевской премии мира в мэрии Осло. Фото: Global Look P

В обосновании вручения премии Обаме отмечалось, что главную роль сыграли открытая им перспектива мира без ядерного оружия и готовность идти навстречу исламскому миру. Эти идеи президент США излагал в своих речах в Праге и Каире.

"Мир должен объединиться против распространения ядерного оружия. Пора для мирового сообщества сказать свое веское слово", – говорил Обама до этого.

Что интересно, в своей речи после награждения Обама отметил, что есть люди, заслуживающие этой награды больше него. Он подчеркнул, что находится в начале своего пути, а не в конце, чтобы можно было оценить его заслуги.

Ясир Арафат

Одним из противоречивых лауреатов Нобелевской премии по праву считают Ясира Арафата — председателя Палестинской национальной администрации с 1993 года, лидера движения ФАТХ (палестинская военизированная организация и политическая партия). С 1970 года был главнокомандующим боевым крылом террористов ХАМАС, официально считающейся армией Палестины.

В 1994 году он получил награду совместно с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом за "усилия по достижению мира на Ближнем Востоке".

Награждение этих лиц было связано с подписанием соглашений в Осло, которые направлены на урегулирование палестино-израильского конфликта. Однако уже тогда вручение премии стали критиковать.

"Ирония этой ситуации очевидна всем. Они получили премию за мирные соглашения, которые еще не привели к миру", – написала 10 декабря 1994 года влиятельная американская газета The Boston Globe

Ясир Арафат (слева на фото)

Стоит подчеркнуть, что в 1964 году ФАТХ, которую создал Арафат, совершила первый теракт на территории Израиля, пытаясь сорвать акведук, снабжавший пресной водой половину страны.

Сам Ясир Арафат умер 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем после кратковременной неустановленной болезни. При этом палестинцы неоднократно говорили о якобы возможной причастности к смерти Арафата Израиля, где такие обвинения то и дело отвергали.

Мартти Ахтисаари

Финский государственный деятель и дипломат, бывший президент Финляндии (1994–2000), специальный посланник Генерального секретаря ООН по руководству процессом определения будущего статуса Косово.

В 2008 году Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира за выдающийся вклад в области дипломатии и посредничества, за свои усилия в урегулировании конфликтов в Намибии, на Балканах, в Ачехе и ряде других проблемных зон.

Как отметили в Нобелевском комитете, в 2005 году Ахтисаари и его "Инициатива кризисного управления" (CMI) сыграли центральную роль в разрешении сложного конфликта в индонезийской провинции Ачех, которая стремилась обрести независимость. Первый раунд переговоров прошел в январе 2005 года. Последующие — в феврале, апреле и мае, после которых CMI подготовила проект Меморандума о взаимопонимании. Соглашение было подписано 15 августа 2005 года. CMI также принимала участие в этапе по реализации соглашения.

16 октября 2023 года Ахтисаари ушел из жизни.

Мартти Ахтисаари получает Нобелевскую премию (справа на фото)

Михаил Горбачев

Бывший президент СССР в 1990 году удостоился Нобелевской премии "За заслуги в деле достижения мира и примирения".

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира Президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву за его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества. В последние годы в отношениях между Востоком и Западом произошли существенные изменения. Конфронтация изменилась переговорами…", — сказано в заявлении Нобелевского комитета.

На официальной церемонии Горбачева не было, премию получил во время выступления с лекцией.

Михаил Горбачев. Фото из открытых источников

С приходом Горбачева к власти в СССР начался процесс "перестройки", итогом стало завершение тоталитарного режима.

В 1996 году он выставлял свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации, но занял 7 место.

Горбачёв скончался вечером 30 августа 2022 года в возрасте 91 года от почечной недостаточности в Москве в Центральной клинической больнице.

Теодор Рузвельт

25-й президент США стал первым американцем, который получил Нобелевскую премию за свою роль в подписании Портсмутского договора (договор между Россией и Японией, завершивший русско-японскую войну 1904—1905 годов). Награда была присуждена ему в далеком 1906 году.

К слову, он был самым младшим президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Оценивается в опросах историков и политических ученых как один из величайших правителей истории США.

Теодор Рузвельт. Фото: Википедия

Нобелевская премия и Путин

В этом списке глава Кремля Владимир Путин оказался не потому, что стал однажды обладателем Нобелевской премии. Он неоднократно становился номинантом на получение награды. В последний раз — за год до того, как он начал полномасштабную войну в Украине.

Впервые Путина выдвинули кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2007 году. Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе просил наградить его за "идею создать государственную корпорацию по нанотехнологиям — будущую "Роснано".

Затем в 2013 году Международная академия духовного единства и сотрудничества народов и народный артист Иосиф Кобзон выступили с подобной инициативой. А британский лорд Питер Траскотт выдвинул кандидатуру Путина. Он отметил заслуги российского президента "по возврату сирийского химического арсенала" и "предотвращения эскалации гражданской войны".

Спустя год, в 2014-ом, писатель Сергей Комков отправил заявку на номинирование Путина. Тогда он обосновал это "успехами президента за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии". При этом в комитете Нобелевской премии заявили, что при принятии решения будут учитывать конфликт России с Украиной и аннексию Крыма.

В 2016 году главу Кремля номинировали после заявки от главы французского "Центра политических и международных отношений" Фабьена Боссара. Он предлагал дать Путину награду "за его миротворческие усилия" и "настоящую борьбу с терроризмом".

Владимир Путин

В 2021 году кандидатуру Путина на получение награды выдвинул писатель Сергей Комков. Согласно его заявлениям, российского президента таки внесли в список. Тогда же среди кандидатов были: российский оппозиционер Алексей Навальный, эко-активистка Грета Тунберг, 45-й президент США Дональд Трамп, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и многие другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Пакистан выдвинул кандидатуру президента США на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за его ключевую роль в урегулировании кризиса с Индией. Однако в сети этот факт вызвал настоящую истерику.