"Зиговали" и забрызгали слезоточивым газом: в Киеве среди бела дня напали на синагогу

Раввин Шалом Гопин получил ожоги

В Киеве неизвестные возле синагоги выкрикивали антисемитские лозунги и "зиговали", а потом атаковали раввина с применением слезоточивого газа. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Что нужно знать:

Неизвестные возле синагоги выкрикивали антисемитские лозунги, "зиговали" и применили слезоточивый газ против раввина

Полиция Киева проводит проверку инцидента и устанавливает его участников и обстоятельства

Раввин Шалом Гопин получил ожоги, но его состояние нормализовано после оказания медпомощи

Об этом сообщили Киевская еврейская громада на Оболони и полиция Киева. Состояние пострадавшего уже нормализовано.

Инцидент произошел в субботу, 11 октября около 15:00. Как написали в Facebook-аккаунте Киевской еврейской громады на Оболони, примерно в это время мужчины из синагоги увидели парней, которые подошли к зданию и начали демонстративно вскидывать руки в нацистском приветствии.

"Один из членов нашей общины вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, парни распылили на него слезоточивый газ из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт, поскольку молодые люди увидев раввина выкрикивала антисемитские лозунги и "зиговали".

В полиции Киева отреагировали на публикацию и начали проверку изложенных фактов.

"По данному факту продолжается проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации", – заявили в отделе коммуникации.

Между тем, стало известно, что пострадавший раввин Шалом Гопин сейчас находится в безопасности и чувствует себя нормально. Ему вовремя была оказана медицинская помощь.

В Киевской еврейской громаде на Оболони отметили, что тесно сотрудничают с правоохранителями и поблагодарили полицию, а также средства массовой информации за широкую огласку инцидента.

Еврейская громада также проинформировала о случившемся Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Михаэля Бродского, который способствует установлению и привлечению к ответственности виновных.

Напомним, после мощного военного ответа Израиля на ужасные массовые убийства гражданских, совершенные террористами ХАМАСа, в мире начали возникать вспышки антисемитизма, поджоги еврейских центров и т.д.