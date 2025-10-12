"Зигували" і забризкали сльозогінним газом: у Києві серед білого дня напали на синагогу
Рабин Шалом Гопін отримав опіки
У Києві невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла та "зигували", а потім атакували рабина із застосуванням сльозогінного газу. Поліція встановлює обставини події.
Що потрібно знати:
- Невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла, "зигували" і застосували сльозогінний газ проти рабина
- Поліція Києва проводить перевірку інциденту та встановлює його учасників та обставини
- Рабин Шалом Гопін отримав опіки, але його стан нормалізовано після надання медичної допомоги
Про це повідомили Київська єврейська громада на Оболоні та поліція Києва. Стан постраждалого вже нормалізовано.
Інцидент стався у суботу, 11 жовтня, близько 15:00. Як написали у Facebook-акаунті Київської єврейської громади на Оболоні, приблизно в цей час чоловіки з синагоги побачили хлопців, які підійшли до будівлі та почали демонстративно скидати руки у нацистському привітанні.
"Один із членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри", – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт, оскільки молоді люди побачивши рабина вигукувала антисемітські гасла та "зигували".
У поліції Києва відреагували на публікацію та розпочали перевірку викладених фактів.
"За цим фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також його учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — заявили у відділі комунікації.
Тим часом стало відомо, що постраждалий рабин Шалом Гопін зараз перебуває в безпеці та почувається нормально. Йому вчасно було надано медичну допомогу.
У Київській єврейській громаді на Оболоні зазначили, що тісно співпрацюють з правоохоронцями та подякували поліції, а також засобам масової інформації за широкий розголос інциденту.
Єврейська громада також поінформувала про подію Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, який сприяє встановленню та притягненню до відповідальності винних.
Нагадаємо, після потужної військової відповіді Ізраїлю на жахливі масові вбивства цивільних, скоєні терористами ХАМАСу, у світі почали виникати спалахи антисемітизму, підпали єврейських центрів тощо.