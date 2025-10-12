Рус

"Зигували" і забризкали сльозогінним газом: у Києві серед білого дня напали на синагогу

Марія Назарова
Рабин Шалом Гопін, синагога Розенберга у Києві Новина оновлена 12 жовтня 2025, 15:08
Рабин Шалом Гопін, синагога Розенберга у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Рабин Шалом Гопін отримав опіки

У Києві невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла та "зигували", а потім атакували рабина із застосуванням сльозогінного газу. Поліція встановлює обставини події.

Що потрібно знати:

  • Невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла, "зигували" і застосували сльозогінний газ проти рабина
  • Поліція Києва проводить перевірку інциденту та встановлює його учасників та обставини
  • Рабин Шалом Гопін отримав опіки, але його стан нормалізовано після надання медичної допомоги

Про це повідомили Київська єврейська громада на Оболоні та поліція Києва. Стан постраждалого вже нормалізовано.

Інцидент стався у суботу, 11 жовтня, близько 15:00. Як написали у Facebook-акаунті Київської єврейської громади на Оболоні, приблизно в цей час чоловіки з синагоги побачили хлопців, які підійшли до будівлі та почали демонстративно скидати руки у нацистському привітанні.

"Один із членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт, оскільки молоді люди побачивши рабина вигукувала антисемітські гасла та "зигували".

У поліції Києва відреагували на публікацію та розпочали перевірку викладених фактів.

"За цим фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також його учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — заявили у відділі комунікації.

Тим часом стало відомо, що постраждалий рабин Шалом Гопін зараз перебуває в безпеці та почувається нормально. Йому вчасно було надано медичну допомогу.

У Київській єврейській громаді на Оболоні зазначили, що тісно співпрацюють з правоохоронцями та подякували поліції, а також засобам масової інформації за широкий розголос інциденту.

Єврейська громада також поінформувала про подію Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, який сприяє встановленню та притягненню до відповідальності винних.

Нагадаємо, після потужної військової відповіді Ізраїлю на жахливі масові вбивства цивільних, скоєні терористами ХАМАСу, у світі почали виникати спалахи антисемітизму, підпали єврейських центрів тощо.

