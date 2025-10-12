"Зигували" і забризкали сльозогінним газом: у Києві серед білого дня напали на синагогу

Рабин Шалом Гопін отримав опіки

У Києві невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла та "зигували", а потім атакували рабина із застосуванням сльозогінного газу. Поліція встановлює обставини події.

Що потрібно знати:

Невідомі біля синагоги вигукували антисемітські гасла, "зигували" і застосували сльозогінний газ проти рабина

Поліція Києва проводить перевірку інциденту та встановлює його учасників та обставини

Рабин Шалом Гопін отримав опіки, але його стан нормалізовано після надання медичної допомоги

Про це повідомили Київська єврейська громада на Оболоні та поліція Києва. Стан постраждалого вже нормалізовано.

Інцидент стався у суботу, 11 жовтня, близько 15:00. Як написали у Facebook-акаунті Київської єврейської громади на Оболоні, приблизно в цей час чоловіки з синагоги побачили хлопців, які підійшли до будівлі та почали демонстративно скидати руки у нацистському привітанні.

"Один із членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт, оскільки молоді люди побачивши рабина вигукувала антисемітські гасла та "зигували".

У поліції Києва відреагували на публікацію та розпочали перевірку викладених фактів.

"За цим фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також його учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — заявили у відділі комунікації.

Тим часом стало відомо, що постраждалий рабин Шалом Гопін зараз перебуває в безпеці та почувається нормально. Йому вчасно було надано медичну допомогу.

У Київській єврейській громаді на Оболоні зазначили, що тісно співпрацюють з правоохоронцями та подякували поліції, а також засобам масової інформації за широкий розголос інциденту.

Єврейська громада також поінформувала про подію Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, який сприяє встановленню та притягненню до відповідальності винних.

Нагадаємо, після потужної військової відповіді Ізраїлю на жахливі масові вбивства цивільних, скоєні терористами ХАМАСу, у світі почали виникати спалахи антисемітизму, підпали єврейських центрів тощо.