Нашли тела матери с ребенком и мужские ботинки: эксклюзивные подробности таинственной трагедии на Полтавщине

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

Их непрерывно искали более двух суток — 38-летних Елену и Руслана Гутевич и 5-летнего сына женщины от предыдущего брака Руслана Звонкова. К поисковым мероприятиям было привлечено более сотни полицейских: кинологи со служебными собаками, оперативные службы криминальной полиции ГУНП Полтавской области, личный состав Полтавского райуправления и территориального подразделения полиции. В воздух поднимали квадрокоптеры, а на воду спускали спасательные лодки. В конце концов, мужчину, который находился за рулем в ту злосчастную ночь, разыскивают до сих пор. Когда из Ворсклы на берег подняли автомобиль ВАЗ, в нем, кроме тел матери и ребенка, обнаружили только мужскую обувь…

Место, где правоохранители нашли автомобиль

Начало поисков: сообщения близких и анализ камер видеонаблюдения

Первой тревогу забила сестра Руслана Гутевича. Третьего октября она обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата, его жены и ребенка. По ее словам, еще 1 октября они на машине ВАЗ выехали из дома в Полтаве и должны были прибыть в село Лещиновка бывшего Кобеляцкого, а ныне Полтавского района. Однако в селе так и не появились, а их телефоны не отвечают.

Супруги Гутевич и маленький Русланчик

Полиция объявила пропавших в розыск и приступила к поиску. Просмотрев записи с дорожных камер видеофиксации, правоохранители обнаружили, что "десятка" красного цвета с государственным номерным знаком ВІ 68 04 АР в последний раз попадала на камеру 2 октября около 3:30 в пригородном селе Мачухи, что по трассе Сумы-Александрия. То есть, ехала в направлении Кобеляччины.

Авто Гутевичей на записи с видеокамер

Кратчайший путь в Лещиновку пролегает через Старые Санжары. Поисковая группа начала изучать этот путь. Правоохранители прочесывали леса, прибрежную зону, опрашивали возможных свидетелей, подключали технические средства.

Маршрут, который исследовали правоохранители

В конце концов, удалось идентифицировать следы протекторов, которые сворачивали с асфальтовой дороги на грунтовую. А через несколько километров те же следы оборвались на берегу Ворсклы, как раз на повороте лесной дороги.

В затопленном авто нашли женщину и ребенка

Предположения оперативников подтвердились. Когда они бросили в воду привязанный к веревке магнит, он присоединился к какой-то металлической поверхности. Очевидно, к крыше затонувшего автомобиля.

Дальше была работа специалистов водолазно-спасательной станции. С их помощью 5 октября вечером на поверхность подняли ту самую красную "десятку", которую разыскивали. В ее салоне обнаружили тела молодой женщины и ребенка.

Водолазы нашли в салоне два тела

Что случилось с мужчиной, пока неизвестно. Но его ботинки остались в наполненной водой машине. 7 октября водолазы продолжат поиски. Скорее всего, он пытался спастись сам или спасти семью, и утонул, а его тело унесло течением на некоторое расстояние от места затопления автомобиля.

Следственно-оперативная группа, по словам представителя полиции Полтавщины Юрия Сулаева, выясняет детали этой трагедии.

В частности, предстоит установить, с кем в последний раз виделась семья, не останавливалась ли она у кого-нибудь по дороге, почему ее машина оказалась в безлюдном месте, в котором часу произошла трагедия. Но главное сейчас — найти пропавшего мужчину или его тело.

Как автомобиль оказался на отдаленном пляже?

На том месте, где произошла трагедия, обрыв. Рядом с ним когда-то был отдаленный пляж, но сейчас туда мало кто ходит, разве что изредка местные рыбаки и грибники, говорят крестьяне. Дорога же здесь вообще неподходящая для легкового автомобиля с низкой посадкой.

Говорят, владельцы затонувшей машины были с немалой суммой денег.

— Судебно-медицинской экспертизой установлено, что на телах женщины и ребенка телесных повреждений не было, — заявил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий. — Их смерть наступила от утопления. Водительская дверь машины была открыта. В салоне обнаружены телефоны потерпевших и обувь мужчины-водителя.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Фото, видео из открытых источников