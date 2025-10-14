Головреда розстріляли просто посеред вулиці в Одесі. Чим закінчилася гучна справа про вбивство Дерев’янка

Замовника вбивства затримали через 14 років після смерті Дерев'янка

В Україні сталось чимало вбивств за часи незалежності, однак є ті, які сколихнули всю країну. До них належить справа Бориса Дерев'янка, головного редактора газети "Вечірня Одеса". Його вбив кілер, якого засудили до смертної кари, а от замовника шукали десятиліття.

"Телеграф" розповість усі подробиці гучного вбивства Дерев'янка, а також, хто вистрілив у нього. Зауважимо, що лише через 14 років після трагедії копи затримали замовника.

Вбивство головного редактора "Вечірньої Одеси"

Вбили Бориса Дерев'янка 11 серпня 1997 року біля будівлі видавництва "Чорномор’я". Кілер випустив чотири кулі у публіциста, який зрання йшов до редакції. Чоловік помер на місці, а виконавець втік.

Борис Дерев'янко

Кілера поліція знайшла досить швидко, ним виявився громадянин Молдови Олександр Глек. Правоохоронці також дізнались, що він діяв на замовлення, але замовника не затримали.

Відомо, що Дерев’янко не був революціонером, але газета "Вечірня Одеса", де він обіймав посаду головного редактора, стала трибуною для тих, кого не хотіли чути. У своїх статтях він висвітлював корупцію, ставив незручні питання та відкрито критикував владу. Чимало людей називали Дерев'янко совістю міста, але були й ті, для кого він був загрозою.

Вирок суду та загадкова смерть журналіста "Вечірньої Одеси"

Під час слідства кримінальний авторитет Олександр Глек зізнався у вбивстві. Проте згодом відмовився від своїх слів, заявивши про тиск. Однак у 1999 році суд виніс вирок – розстріл. Але через введення мораторію на смертну кару в Україні вирок був змінений на довічне ув’язнення.

Могила Дерев'янка

Відомо, що редакція "Вечірньої Одеси" не повірила в офіційну версію. У суді журналіст газети Юрій Іванов вимагав перегляду справи. Але у 2001 його знайшли мертвим на могилі матері. Офіційна версія – самогубство. Розслідування не проводили.

Хто був замовником вбивства

Поліція понад 14 років розслідувала справу вбивства Дерев'янка та шукала замовника. Його затримали у 2011 році. Слідство одразу не розкрило його особистість офіційно. Однак відомо, що у справі було два посередники — Олексій Балашов та Галина Чумак.

У 2024 суд визнав організатором злочину Василя Мар’янчука на прізвисько "Бухгалтер". Його банді приписують "ліквідацію" голови арбітражного суду Бориса Віхрова, президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника, соратників і друзів Едуарда Гурвіца – Сергія Варламова та Ігоря Свободи, а також вбивство Дерев'янка.

Вались Марчук, 1999

