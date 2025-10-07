Расстрелял из автомата на кладбище. Убийца друга Кернеса до сих пор на свободе: все подробности загадочного дела (фото)

Это преступление связывали с покушением на мэра Харькова

Убийство харьковского бизнесмена Юрия Димента в 2016 году потрясло всю Украину. Ведь, кроме поразительной жестокости преступления, был еще один не менее важный фактор — Димента называли другом действующей тогда мера Харькова Геннадия Кернеса.

"Телеграф" расскажет, что нужно знать об этом деле, а также почему его связывают с покушением на Кернеса в 2014 году. Заметим, что судебные решения и большинство информации об убийстве Димента засекречены, в публичном доступе их нет.

Застрелили из автомата на кладбище. Где и когда убили друга Кернеса

26 февраля 2016 года Юрий Димент был застрелен на кладбище в Харькове по улице Академика Павлова. В момент убийства бизнесмен посещал могилу матери. Убийца выстрелил в Димента из автомата или другого стрелкового оружия.

По данным следствия, на месте обнаружили много гильз, а жертва получила несколько огнестрельных ранений. По словам некоторых источников, Кернес якобы "без Димента не принимал ни одного важного решения".

Место убийства Димента

"Я пересекался с ним в 90-х. Тогда он подсказывал Кернесу, где "подбросить" денег и был куском его мозга", — сказал источник.

Убийство Димента связывали с покушением на Кернеса, которое произошло в 2014 году. Однако официально эту информацию правоохранители не комментировали. В общем, львиная доля дела не разглашалась. Копы на место преступления пустили только Кернеса и нардепа Михаила Добкина.

Из официальных комментариев тогда рассказали лишь то, что возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ни версии, ни обстоятельства совершения преступления не разглашались.

Кернес и Димент

Расследование убийства и суд

По факту дела было открыто уголовное производство – умышленное убийство. Известно, что Димента расстреляли из автомата – 10 пуль попали в тело, две – в голову. Звуков выстрела, кроме сторожа, никто не слышал – киллер якобы использовал огнетушитель, который вместе с оружием бросил на кладбище. Сам пошел незамеченным.

Некоторые источники говорили, что о частом посещении Диментом могилы матери знали все, и он это делал регулярно. Потому убийца смог вычислить время и убить бизнесмена. К тому же убитый на кладбище находился без охраны.

Кернес и Димент

Отметим, что официально полиция заявила, что покушение на Кернеса в 2014 и убийство его друга не связаны. Однако в 2020 году источники рассказали совсем другое. Якобы ДНК одного из известных киллеров – Алексея Титова, совпало с биоматериалом на месте преступления. Однако киллер погиб во время задержания, по одной из версий, он взорвал себя, а по другой — его ликвидировали.

В открытом доступе пока нет подтверждения того, что судебный приговор по делу Димента вынесен. Более того, официально даже не называли подозреваемых, как и не было данных об их задержании. Поэтому есть вероятность того, что дело до сих пор расследуется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раскрыли убийство балетмейстера Марии Холодной в Харькове и что решил суд.