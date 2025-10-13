Новая страница украинского автопрома: на каком заводе родилась популярная "Таврия" (фото)

Простой, надежный и экономичный автомобиль начали выпускать в Запорожье

Во второй половине 1980-х годов украинский автопром сделал важный шаг вперед — в Запорожье началось серийное производство нового легкового автомобиля "Таврия" (ЗАЗ-1102).

Первые машины сошли с конвейера 18 ноября 1987 года на Запорожском автомобилестроительном заводе, передает " Телеграф ". "Таврия" имела передний привод, кузов типа трехдверного хэтчбека и цельнометаллическую опорную конструкцию. Пластиковые бамперы и обновленный дизайн придавали авто современный вид.

В 1989 году Министерство автомобильной промышленности СССР даже сняло рекламный ролик для зарубежного рынка, в котором подчеркивалась экономичность "Таврии" — водитель "заправлял" ее просто от зажигалки.

Серийный выпуск модели продолжался до 2007 года, и "Таврия" оставила заметный след в истории украинского машиностроения. Модель стала символом перехода завода к более современным технологиям и отражала стремление создать компактный, экономичный и удобный автомобиль для массового пользователя.

Завод расположен в Запорожье

