Джинсы, за которые советская молодежь готова была отдать все деньги: где начали изготавливать "мальвины" (фото)

Где "родина" популярных советских джинсов "мальвин"

В 1980-х джинсы стали подлинным символом молодежной моды и западного стиля жизни в СССР, вызывая настоящий ажиотаж среди подростков и молодежи. Среди них точно были джинсы-мальвины.

Для многих молодых людей иметь пару джинсовых штанов было настоящей мечтой, но достать их было непросто — приходилось покупать у перекупщиков (их еще называли фарцовщики), и цена часто превышала месячную зарплату, как передает "Телеграф".

Джинсы того времени стали символом свободы, бунтарского духа и западного образа жизни.

Особой популярностью пользовался индийский бренд "Mawin", который в народе назвали "Мальвиной". Самая знаменитая модель отличалась завышенной талией, свободной посадкой и прямым кроем, из-за чего подобный фасон прозвали "мальвинами". Эти джинсы стали одной из известнейших икон моды 1980-х в СССР.

