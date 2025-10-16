Легенда всех времен: когда и где начали выпускать компьютер Commodore 64 (фото)

Для этого компьютера было создано 10 тысяч программ

В начале 1980-х мир шагнул в новую эпоху — эпоху домашних компьютеров. Именно тогда появился Commodore 64 — устройство, которое изменило представление о технологиях, стало частью быта миллионов и открыло дорогу к цифровой революции.

В августе 1982 года компания Commodore International выпустила на рынок домашний компьютер Commodore 64, который стал одним из самых успешных в мире. Устройство имело 64 килобайт оперативной памяти и стоило на старте 595 долларов США, как передает "Телеграф".

Домашний компьютер

Поясним, что в большинстве своем в СССР люди жили на 100 рублей или меньше. По состоянию на 1985 год 100 долларов стоили 87,95 рубля. То есть, чтобы купить этот компьютер, нужно было отдать 439,75 рубля — 5 зарплат.

Commodore 64 — домашний компьютер

Модель быстро приобрела популярность среди пользователей благодаря простоте подключения — компьютер можно было напрямую соединить с телевизором и запускать игры, подобно популярным в то время приставкам Atari 2600.

В отличие от большинства конкурентов, продававшихся только через специализированных дилеров, Commodore 64 можно было найти даже в крупных универмагах и магазинах игрушек.

За период производства – с 1982 по 1994 год – в мире продали более 15 миллионов устройств. По данным Книги рекордов Гиннесса, Commodore 64 стал самым популярным персональным компьютером в истории по количеству проданных экземпляров.

Для него было создано около 10 тысяч программ — от офисных приложений и учебных программ до игр и инструментов для разработчиков.

