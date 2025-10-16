Рус

Легенда всіх часів: коли та де почали випускати комп'ютер Commodore 64 (фото)

Домашній комп'ютер
Для цього комп'ютера було створено 10 тисяч програм

На початку 1980-х світ зробив крок у нову епоху — епоху домашніх комп’ютерів. Саме тоді з’явився Commodore 64 — пристрій, який змінив уявлення про технології, став частиною побуту мільйонів і відкрив дорогу до цифрової революції.

У серпні 1982 року компанія Commodore International випустила на ринок домашній комп’ютер Commodore 64, який став одним із найуспішніших у світі. Пристрій мав 64 кілобайти оперативної пам’яті й коштував на старті 595 доларів США, як передає "Телеграф".

Пояснимо, що здебільшого в СРСР люди жили на 100 рублів чи менше. Станом на 1985 рік 100 доларів коштували 87,95 рубля. Тобто аби купити цей комп'ютер, потрібно було віддати 439,75 рубля — 5 зарплат.

Курс долара в 1985 році
Курс долара в 1985 році
Модель швидко здобула популярність серед користувачів завдяки простоті підключення — комп’ютер можна було безпосередньо з’єднати з телевізором і запускати ігри, подібно до популярних на той час приставок Atari 2600.

На відміну від більшості конкурентів, які продавалися лише через спеціалізованих дилерів, Commodore 64 можна було знайти навіть у великих універмагах і магазинах іграшок.

За період виробництва — з 1982 по 1994 рік — у світі продали понад 15 мільйонів пристроїв. За даними Книги рекордів Гіннесса, Commodore 64 став найпопулярнішим персональним комп’ютером в історії за кількістю проданих екземплярів.

Для нього створили близько 10 тисяч програм — від офісних застосунків і навчальних програм до ігор та інструментів для розробників.

