Ваши предки могли голодать, если у вас такая фамилия (список)

Наверное, ни для кого не секрет, что фамилия украинца может много рассказать о его роде и происхождении. К примеру, одна группа фамилий свидетельствует о предках-казаках, другая говорит о том, что дальние родственники могли быть силачами, а третья указывает на знатные корни. А еще одна группа фамилий могла даваться тем людям, которые больше других заботились о том, чтобы быть сытыми.

Некоторые из таких фамилий и на сегодняшний день весьма распространены в Украине. "Телеграф" собрал все, что нужно про них знать.

Украинский языковед и доктор филологических наук Михаил Худаш высказывал мнение, что древние украинцы могли получать фамилии, связанные с названиями блюд и напитков, когда хотели быть сытыми, не испытывать потребности в еде (или хотя бы в каком-то одном блюде).

От названий блюд, к примеру, появились такие украинские фамилии как Маслов, Маслий, Масленко, Блинова, Бублик, Бринза, Галушкина, Колбасюк, Путря, Пирогов, Каленик, Крупский, Сало.

А от названий напитков образовались фамилии Бражник, Брага, Кисель, Квас, Кавицкий, Солодовник и другие.

Стоит заметить, что фамилия по названию блюда также могла формироваться при уподоблении или сравнении, — так что если у вас фамилия, связанная с едой или напитком, это не обязательно значит, что ваши предки нуждались в еде.

