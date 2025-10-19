Ваші предки могли голодувати, якщо у вас таке прізвище (список)

Для багатьох українців дуже важливо було носити такі прізвища

Напевно, ні для кого не секрет, що прізвище українця може багато розповісти про його рід та походження. Наприклад, одна група прізвищ свідчить про предків-козаків, інша говорить про те, що далекі родичі могли бути силачами, а третя вказує на знатне коріння. А ще одна група прізвищ могла даватися тим людям, які більше за інших хотіли бути ситими.

Український мовознавець та доктор філологічних наук Михайло Худаш висловлював думку, що стародавні українці могли отримувати прізвища, пов’язані з назвами страв та напоїв, коли хотіли бути ситими, не відчувати потреби в їжі (або хоча б у якійсь одній страві).

Від назв страв, наприклад, з’явилися такі українські прізвища як Маслов, Маслій, Масленко, Блинова, Бублик, Бринза, Галушкіна, Ковбасюк, Путря, Пирогов, Каленик, Крупський, Сало.

Розповсюдження прізвища Маслова в Україні

Поширення прізвища Галушка в Україні

Розповсюдження прізвища Бублик в Україні

А від назв напоїв утворилися прізвища Бражник, Брага, Кисіль, Квас, Кавицький, Солодовник тощо.

Розповсюдження прізвища Бражник в Україні

Поширення прізвища Квас в Україні

Варто зауважити, що прізвище за назвою страви також могло формуватися при уподібненні чи порівнянні, — тож якщо у вас прізвище, пов’язане з їжею чи напоєм, це не обов’язково означає, що ваші предки голодували.

