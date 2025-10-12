Некоторые запорожские казаки имели сверхспособности: проверьте фамилию, может среди них ваши предки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Элита казачества якобы умела предсказывать будущее и превращаться в животных
Запорожское казачество, — одна из ключевых страниц украинской истории. Именно в те времена появилось множество современных украинских фамилий. Однако не все знают, что в рядах казаков были "характерники".
Так в те времена называли элиту, которая по преданиям владела тайным знанием и сверхспособностями. "Телеграф" собрал фамилии ключевых исторических фигур, которых относят к характерникам, а также информацию, сколько людей на сегодняшний день носят эти фамилии.
Согласно преданиям, характерники вели свой род еще от языческих волхвов, тренировались с детства и проходили тяжелое испытание, которое доводило их до грани жизни и смерти, когда и проявлялись их суперспособности. Характерники были ясновидящими, лекарями, уважаемыми советниками, они тренировались всю жизнь, их уважали и боялись в войске. В народе считалось, что многие гетманы, атаманы и полководцы были характерниками.
Иван Сирко, — один из самых прославленных казаков, считавшийся характерником. По преданиям, он умел становиться волком, из-за чего и получил свою фамилию. На сегодняшний день в Украине ее носит 1506 человек, и кто-то из них может быть его далеким родственником.
Иван Золотаренко тоже славился как характерник, и особенно примечательна история его смерти, — во время похорон грянул гром, молния ударила в церковь и та сгорела дотла вместе с телом. Сейчас 1215 человек носят эту фамилию.
Кроме того, характерниками считаются:
- Данило Нечай (4627 носителей сейчас в Украине);
- Семерий Наливайко (4511 носителей на сегодняшний день);
- Иван Богун (2893);
- Остап Дашкевич (сейчас фамилию носит 1545 украинцев);
- Максим Кривонос (1259);
- Иван Подкова (545 носителей);
- Петр Сагайдачний (279);
- Самийло Кошка (208);
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в Украине давали детям, чтобы защитить их от беды.