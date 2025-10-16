Не обрезай розу, пока не узнаешь всего три правила
Погода в Украине сейчас как нельзя лучше подходит, чтобы обрезать розовые кусты на зиму
Осенняя обрезка роз с соблюдением всего трех главных моментов позволяет гарантировать пышное цветение кустов на следующий год. Наилучшее время для этой операции — когда температура воздуха начнет приближаться к нулю градусов по Цельсию, когда все ростовые процессы замедляются и цветок, как и все прочие растения, готовится к зимней спячке.
Как подготовиться к обрезке роз:
- Секатор должен быть стерильным, для чего его лезвия можно протереть любым спиртовым раствором.
- Для вашего удобства нужно заранее надеть рабочие перчатки и наколенники.
- Нужно заранее подготовить место для выброса колючего мусора, чтобы потом случайно не наступить на шипы.
Начинающим розоводам зачастую боязно даже подойти к своим любимицам с секатором или пилкой в руке. Одни жалеют удалять лишние побеги, думая, что вместе с ними обрезаются и будущие цветы. Другим просто лень возиться со слишком заросшим кустом. Но нужно взять себя в руки, если хотите, чтоб следующий сезон удался и порадовал вас и ваших близких шикарными букетами любимых роз.
Есть всего три правила, как правильно обрезать розы:
- Чем тоньше побег, тем короче его можно обрезать. Чем он толще — тем длиннее обрезка.
- Первая почка под местом среза должно смотреть наружу куста.
- При обрезке удаляются все старые, больные, невызревшие или слишком тонкие побеги, а также те, которые смотрят внутрь куста. Все это позволит избежать загущения куста, прибавит ему сил и позволит зацвести с новой силой.
При этом разные типы роз требуют разного вида обрезки. И хотя принципиальных отличий немного, но они есть.
Короче всего принято обрезать чайно-гибридные розы и розы-спрей, чтобы стимулировать появление базальных побегов и расширение куста. Им хватит высоты в 30-40 см. Флорибундам оставляют до 70-80 см высоты, а розы-шрабы до метра. Плетистые, вьющиеся розы могут зимовать с побегами длиной до 3-5 метров, тут главное чтобы они хорошо гнулись и ложились на землю или в подготовленное укрытие. Если же теплые зимы в вашем регионе позволяют выращивать розы без укрытия, плети все равно лучше опустить вниз, чтобы защитить от ветра и обледенений.
Многое зависит от сорта, силы роста куста, его возраста, и эти моменты розовод должен решить сам, исходя из собственных возможностей и индивидуальных особенностей растения.
После обрезки места среза нужно обработать садовым варом, при необходимости провести влагозарядный полив, взрыхлить и слегка окучить почву вокруг куста, и готовиться непосредственно к зимовке.
Кстати, из обрезанных черенков роз можно вырастить новые кусты. Сделать это достаточно легко и просто, чуть позже мы об этом тоже поговорим.
