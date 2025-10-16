Не обрезай розу, пока не узнаешь всего три правила

Погода в Украине сейчас как нельзя лучше подходит, чтобы обрезать розовые кусты на зиму

Осенняя обрезка роз с соблюдением всего трех главных моментов позволяет гарантировать пышное цветение кустов на следующий год. Наилучшее время для этой операции — когда температура воздуха начнет приближаться к нулю градусов по Цельсию, когда все ростовые процессы замедляются и цветок, как и все прочие растения, готовится к зимней спячке.

Как подготовиться к обрезке роз:

Секатор должен быть стерильным, для чего его лезвия можно протереть любым спиртовым раствором.

Для вашего удобства нужно заранее надеть рабочие перчатки и наколенники.

Нужно заранее подготовить место для выброса колючего мусора, чтобы потом случайно не наступить на шипы.

Начинающим розоводам зачастую боязно даже подойти к своим любимицам с секатором или пилкой в руке. Одни жалеют удалять лишние побеги, думая, что вместе с ними обрезаются и будущие цветы. Другим просто лень возиться со слишком заросшим кустом. Но нужно взять себя в руки, если хотите, чтоб следующий сезон удался и порадовал вас и ваших близких шикарными букетами любимых роз.

Есть всего три правила, как правильно обрезать розы:

Чем тоньше побег, тем короче его можно обрезать. Чем он толще — тем длиннее обрезка. Первая почка под местом среза должно смотреть наружу куста. При обрезке удаляются все старые, больные, невызревшие или слишком тонкие побеги, а также те, которые смотрят внутрь куста. Все это позволит избежать загущения куста, прибавит ему сил и позволит зацвести с новой силой.

При этом разные типы роз требуют разного вида обрезки. И хотя принципиальных отличий немного, но они есть.

Роза сорт Леонардо да Винчи: отменная устойчивость к жаре, ветру и дождю. Эту флорибунду можно обрезать до 1-1.2 метра.

Короче всего принято обрезать чайно-гибридные розы и розы-спрей, чтобы стимулировать появление базальных побегов и расширение куста. Им хватит высоты в 30-40 см. Флорибундам оставляют до 70-80 см высоты, а розы-шрабы до метра. Плетистые, вьющиеся розы могут зимовать с побегами длиной до 3-5 метров, тут главное чтобы они хорошо гнулись и ложились на землю или в подготовленное укрытие. Если же теплые зимы в вашем регионе позволяют выращивать розы без укрытия, плети все равно лучше опустить вниз, чтобы защитить от ветра и обледенений.

Обрезаем розу наискосок, 5-10 мм выше от почки, которая смотрит наружу куста.

Многое зависит от сорта, силы роста куста, его возраста, и эти моменты розовод должен решить сам, исходя из собственных возможностей и индивидуальных особенностей растения.

Роза Дабл делайт ("Двойная радость") напоминает ванильное мороженное под клубничным сиропом. Ей нужна обрезка не выше 0,5 м.

После обрезки места среза нужно обработать садовым варом, при необходимости провести влагозарядный полив, взрыхлить и слегка окучить почву вокруг куста, и готовиться непосредственно к зимовке.

Кстати, из обрезанных черенков роз можно вырастить новые кусты. Сделать это достаточно легко и просто, чуть позже мы об этом тоже поговорим.

