Больше не сможет летать: где сейчас сокол, атаковавший российский дрон и что с ним (фото)

Сокол травмировал плечо, когда защищал украинское небо

Сокол-боривитер, которого прозвали Шрайк, потерял крыло после атаки на российский беспилотник в Запорожской области. Птица больше не сможет летать, но остается символом стойкости, ведь не зря ее считают одним из символов Украины.

На своей странице в Facebook зооволонтер Вероника Конькова сообщила, что несмотря на усилия специалистов, храброму пернатому пришлось ампутировать крыло. Птица сейчас находится под опекой в Усадьбе Нюшаков.

Сокол Шрайк получил травму в результате атаки на дрон РФ

Многие украинцы знают сокола, которого военные прозвали Шрайк. Этот хищник напал на российский беспилотник, атаковавший Запорожскую область. Однако во время столкновения птица получила серьезное повреждение крыла.

Сокол Шрайк сейчас в Киеве

Шрайка сначала отправили на лечение в Днепр, но вскоре его состояние ухудшилось, поскольку на месте перелома началось воспаление, и птицу отправили на дополнительные обследования в Киев. Ветеринары делали все возможное, чтобы спасти крыло.

Мы с самого начала имели в виду, что перелом несвежий, и есть риск, что он не срастется, но должны использовать те шансы, которые, возможно, еще были. К сожалению, чуда не произошло Вероника Конькова

Несмотря на это, Шрайк остается символом стойкости и мужества. После операции Шрайка перевели в специализированный приют для пернатых, где он будет жить.

Соколу Шрайку ампутировали крыло

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в городах Украины становится меньше воробьев. Многие воспринимают это как тревожный сигнал об ухудшении экологической ситуации.