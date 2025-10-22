Більше не зможе літати: де зараз сокіл, який атакував російський дрон і що з ним (фото)

Сокіл травмував плече, коли захищав українське небо

Сокіл-боривітер, якого прозвали Шрайком, втратив крило після атаки на російський безпілотник у Запорізькій області. Птах більше не зможе літати, але залишається символом стійкості, адже не дарма його вважають одним із символів України.

На своїй сторінці у Facebook зооволонтер Вероніка Конькова повідомила, що попри зусилля фахівців, хороброму пернатому довелося ампутувати крило. Птах зараз перебуває під опікою у Садибі Нюшаків.

Сокіл Шрайк отримав травму внаслідок атаки на дрон РФ

Багато українців знають сокола, якого військові прозвали Шрайком. Цей хижак напав на російський безпілотник, який атакував Запорізьку область. Однак під час зіткнення птах отримав серйозне пошкодження крила.

Сокіл Шрайк зараз у Києві

Шрайка спочатку відправили на лікування до Дніпра, але незабаром його стан погіршився, оскільки на місці перелому почалося запалення, і птаха відправили на додаткові обстеження до Києва. Ветеринари робили все можливе, щоб урятувати крило.

Ми з самого початку бачили, що перелом несвіжий, і є ризик, що він не зростеться, але мали використовувати ті шанси, які, можливо, ще були. На жаль, дива не сталося Вероніка Конькова

Попри це, Шрайк залишається символом стійкості та мужності. Після операції Шрайка перевели до спеціалізованого притулку для пернатих, де він житиме.

Соколу Шрайку ампутували крило

