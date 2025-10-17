Укр

Размах крыльев этого хищника может быть более 2 метров: где в Украине увидели редкую птицу (фото)

Ученые будут изучать все действия уникальной птицы

Редкого хищника из Красной книги Украины заметили ученые на территории природоохранного объекта. Молодого подорлика большого недавно кольцевали, чтобы исследовать его миграционный путь и поведение.

В пределах Великоглушанского ПОНДВ, что в Волынской области, ученые Ровенского заповедника вместе с представителем Украинского центра исследования хищных птиц Андреем Симоном провели кольцевание молодого подорлика большого. Об этом написали в Национальном парке "Пирятин-Стоход" на странице Facebook.

Для справки

Подорлик большой — это величественный хищник с размахом крыльев до 2,2 метра. Темно-коричневое оперение, более светлые плечи и голова, мощные когти и клюв помогают ему охотиться на зайцев, белок и даже крупных птиц. Иногда он питается падалью.

В Украине вид встречается на Полесье, в Карпатах и заповедных зонах. Особенностью подорлика является позднее взросление — птицы становятся способными к размножению только на 5-6 году жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкую исчезающую птицу увидели в Украине. Она может полностью проглотить змею.

