Пернатый гость гулял среди многоэтажек. В Харькове заметили редкую птицу (видео)

В Харькове увидели одного из самых ярких представителей вида

В Украине живет немало диких и уникальных птиц, которые можно увидеть даже в городах. Так, например, в Харькове заметили фазана.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. Отмечается, что птица появилась в Салтыковке.

Как видно на видео, пернатый бегал по двору жилого дома. Птица довольно сильно боялась людей, поэтому передвигалась быстро. Однако увидеть фазана не в степи и поле — редкость.

Заметим, что, анализируя кадры, можно предположить, что в Харькове гулял золотистый фазан. Такое же мнение подтвердили и пользователи сети. По их словам, это довольно редкая птица, которую обычно выращивают в домашних условиях. Поэтому есть мнение, что пернатый просто убежал от хозяина, а теперь бродит по Харькову в поисках пищи.

Для справки

Фазан золотой – один из самых ярких представителей семьи фазановых. Вывели эту птицу в Китае, откуда она распространилась на другие страны. Самцы отличаются очень красивыми перьями, поэтому представители вида в роли декоративных птиц содержатся в зоопарках и на птицефермах. В Европе золотых фазанов можно увидеть преимущественно в неволе.

Золотой фазан

Фазан мужского пола имеет густую челку с золотисто-желтыми перьями и с воротником оранжевых перьев с бархатисто-черными каймами. Спина золотисто-желтая; нижняя сторона тела блестящая и алая. Плечевые перья темно-синие. Самка ржаво-бурая с черными пятнами и полосками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что биолог Николай Роженко развенчал "сенсацию" о птице, которая когда-то чуть не исчезла из-за моды.

