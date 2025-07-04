Воробьев в городах действительно становится меньше? Орнитолог прояснил ситуацию

Сокращение численности отдельных видов может быть естественным этапом в цикле экологических изменений

В последнее время все чаще появляются опасения относительно якобы стремительного исчезновения воробьев в городской среде, что многие воспринимают как тревожный сигнал об ухудшении экологической ситуации. Впрочем, делать поспешные выводы о состоянии окружающей среды только на основании уменьшения численности одного вида птиц — преждевременно и некорректно.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины в материале " В городах становится все меньше воробьев: орнитолог объяснил, ждать ли экологической катастрофы ".

Ученый пояснил, что на территории Украины обитает несколько видов воробьев, и каждый из них имеет свои особенности, в частности, по среде обитания. Одни виды тяготеют к урбанизированным пространствам, другие – к сельским или природным ландшафтам. В то же время, есть и другие виды птиц, численность которых остается стабильной или даже увеличивается.

По словам специалиста, уменьшение популяции определенных видов, в частности городских воробьев, может быть частью природного цикла изменений, свойственных динамике дикой природы. Это не обязательно свидетельствует о катастрофе или серьезной экологической угрозе. "Это — нормальные природные процессы, на которые не стоит обращать чрезмерного внимания", — отметил Костюшин.

В то же время орнитолог подчеркнул необходимость системного подхода к изучению состояния фауны в Украине. Он отмечает, что на государственном уровне должна быть внедрена эффективная система мониторинга птиц. Такой механизм позволит своевременно выявлять реальные угрозы и изменять подходы к охране природы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что урбанизационные процессы повлияли на птичье населения страны. Многие виды, когда-то преимущественно обитавшие в сельских регионах, сегодня стали привычными жителями городских ландшафтов и гармонично вписались в современную городскую среду.